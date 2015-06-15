Delincuente mató a un comerciante tras dispararle en la cabeza

Un hombre de 47 años intentó resistirse a una rapiña en su comercio y el delincuente, que cubría su rostro con un casco, le disparó en la cabeza. La víctima murió en el lugar y el desconocido escapó con el dinero de la recaudación.

Un hombre murió tras haber sido baleado en la cabeza por un delincuente que rapiñó su comercio, ubicado en la zona de Barros Blancos.

Al local, ubicado en el kilómetro 25 de la ruta 8, llegó el delincuente en una moto y entró cubriéndose la cara con el casco. Amenazó al propietario y amenazándolo con un revólver le exigió en dinero de la caja.

El comerciante, de 47 años, se resistió al robo y se trabó en lucha con el rapiñero. El trabajador recibió un balazo en la cabeza.

Según informa Jefatura de Policía de Canelones, después de balear al hombre, el delincuente redujo a una de las empleadas y la obligó a entregarle el dinero.

Luego escapó, junto a otro hombre que lo esperaba en la moto afuera del local.

Personal de una emergencia móvil llegó al lugar y constató la muerte del comerciante.

Efectivos policiales junto con la Brigada de Homicidios y el Área de Investigaciones trabajan en el caso.

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