Decreto obligará a cambiar parte de la flota de taxis

IMM quiere autos más amplios y con una antigüedad no mayor a 6 años.

El intendente Daniel Martínez pondrá su firma en las próximas horas a un decreto que regula la actividad de los taxis en la capital. Martínez informó ayer durante un desayuno organizado por Somos Uruguay (órgano de difusión multimedia), realizado en el Sheraton, que la IMM pondrá énfasis en fiscalizar la higiene de los taxis, la atención al público por parte de los choferes y el servicio en general.

El borrador del decreto, al que accedió El País, promueve la renovación de la flota con distintas medidas.

Una de ellas es la solicitud de un mayor espacio entre la mampara y el asiento trasero, lo que deja literalmente fuera del servicio a algunos modelos de automóvil. A su vez, los vehículos podrán estar en servicio 6 años, en lugar de los 15 que tienen permitido actualmente.

El director de Movilidad Urbana de la IMM, Pablo Inthamoussu, indicó a El País que estas medidas se implementarán "paulatinamente".

La modificación al digesto municipal señala que "a partir del 1° de marzo de 2017 no podrán estar afectados ni cumplir servicios como taxis aquellos vehículos que superen los seis años, ni podrán, con el mismo fin, sustituirse vehículos por unidades usadas con una antigüedad mayor a los tres años, contados en ambos casos desde su primer empadronamiento".

A su vez, desde este mes los vehículos nuevos que se destinen a taxis, ya sea por renovación o sustitución, deberán cumplir con nuevas medidas en su habitáculo, más cómodas para el pasajero y el conductor.

Consultado por El País, el ex presidente y actual asesor de la Patronal de Taxis, Óscar Dourado, dijo que no formulará declaraciones sobre el nuevo decreto municipal.

Sigue la mampara.

Si bien desde la propia patronal de taxis se ha manifestado disposición a discutir la eliminación de la mampara, esto no está previsto en el decreto.

"Nuestra idea y la de los actores del sector es la de seguir trabajando. Si la profundización de las medidas nos da las garantías a todos, y en particular a los trabajadores, de que se puede trabajar sin la mampara, será estudiado; pero en este momento no está planteado", anotó Inthamoussu.

El borrador del decreto indica que a partir del 1° de enero de 2017 el sistema de aviso y localización de seguridad o auxilio, para situaciones de riesgo o alarma, constará de "un medio luminoso externo" similar a la vieja luz azul.

También deberá emitir "una señal de radio u otra que resulte efectiva y universal, identificatoria por sistema de GPS para el receptor del lugar donde se encuentra el vehículo, con un único mecanismo unificado de comando desde el interior".

Recientemente, el edil Marcos Laens (bancada de Edgardo Novick) propuso eliminar la obligatoriedad de la mampara, con datos que indicarían que este elemento no ha servido al propósito para el cual fue pensado: frenar el delito.

Laens considera que las mamparas son "100% ineficientes, ya que en el año anterior a la colocación de las mismas (1993) hubo 184 rapiñas, pero luego de ello aumentó al año siguiente a 384 (más del doble). En 2015 hubo 1.024 rapiñas, es decir casi 6 veces más".

Según informó el edil a El País, la empresa FAR, que tiene asegurados unos 1.500 taxis (la mitad de la flota de Montevideo), registra unos 3.200 siniestros por año (9 por día). "Haciendo simples proyecciones, se debería andar en alrededor de 6.400 siniestros al año, que representan 18 taxis por día", indicó.

Efecto Uber

El director de Movilidad Urbana admitió que el desembarco de la plataforma Uber —y de las que se anuncian— aceleró algunos cambios que son necesarios en el servicio de taxis de la capital.

"Es difícil hacer una medición o poder extraer una evidencia sobre cuál es el nivel de limpieza del transporte público. Hay unidades en muy buen estado y otras que no están en condiciones higiénicas. Si estamos diciéndole a la gente que el transporte individual no es lo ideal para la ciudad, tenemos que brindar un transporte público de mucho mejor calidad", sostuvo Inthamoussu.

A su vez, el director de Movilidad Urbana dijo que la IMM aguarda que se apruebe el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para poner freno a la expansión irregular de la compañía Uber.

"El proyecto nos brinda algunas herramientas un poco más efectivas que las que teníamos y con las que estamos haciendo los controles. Es una herramienta un poquito más coercitiva", precisó.

Contra los vehículos sucios e incómodos.

La IMM pondrá énfasis en fiscalizar la higiene de los taxis, la atención al público y el servicio en general.

El decreto que se firmará en las próximas horas promueve la renovación de la flota con distintas medidas. Una de ellas es la solicitud de un mayor espacio entre la mampara y el asiento trasero, lo que deja fuera del servicio a algunos modelos de automóvil. Esto redundará en una mayor comodidad para el pasajero, aunque también está previsto que el conductor cuente con más espacio para hacer su tarea.

Anticipándose a lo inminente: la llegada de Uber a Maldonado.

Frente a lo que se anuncia como inminente, la llegada de Uber o de alguna plataforma similar a Punta del Este, el edil de Maldonado Adolfo Varela (Partido Nacional) presentó una iniciativa para regular las aplicaciones de transporte.

La propuesta declara "de interés público- departamental" la llamada "economía colaborativa" y crea un registro de conductores. Cada plataforma que desee operar deberá adquirir ante la Intendencia un permiso ("oblea digital") por vehículo habilitado, el cual tendrá un costo único de 2 UR ($ 1.850). El pago del mismo estará a cargo de la empresa solicitante y tendrá una vigencia de 5 años. Estas obleas digitales deberán tener un código QR (de respuesta rápida) con los datos del vehículo y del "socio conductor". A los choferes se les exigirá una licencia Categoría E (taxis y remises), un certificado de antecedentes judiciales y acreditación de propiedad del vehículo o permiso del propietario.

Los coches no podrán tener una antigüedad mayor a los 10 años y se les exigirá póliza de seguro vigente, inspección técnica, cinturones en todos los asientos, aire acondicionado y bolsas de aire. La iniciativa también crea un "Fondo de Movilidad Departamental", integrado por el 2% de los pagos de cada viaje, el cual será destinado a subsidiar el boleto.

"El proyecto cuenta con varias innovaciones como son la implementación de una "Oblea Digital" al estilo norteamericano pero adaptado al siglo XXI, capaz de dar información a quien la requiera en tiempo real. También regulación de precios por parte de la oferta y la demanda, control y conocimiento permanente de quienes brindan el servicio y capacidad de fiscalización municipal", explicó el edil Varela. "Los capítulos de no discriminación y accesibilidad y coexistencia entre empresas de redes de transporte y taxis, y cumplimiento de normas medioambientales, hacen de ésta una propuesta pionera", dijo el edil.

ANDRÉS LÓPEZ REILLY Taxistas: también han admitido que Uber aceleró discusión sobre su servicio. Foto: F. Ponzetto

EL “EFECTO UBER” EN MONTEVIDEOANDRÉS LÓPEZ REILLY