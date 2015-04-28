Decomisaron 2.510 motos en todo el país

De un total de 12.922 birrodados intervenidos en operativos en todo el territorio, la Policía incautó hasta el momento 2.510 vehículos (19,4%) por presentar irregularidades en su documentación.

La Dirección de la Guardia Republicana viene participando de estos operativos de forma activa y del total de motos decomisadas, la unidad ha incautado un 27,3% en el correr de este año.

Luis Pereyra, responsable de la Dirección 1 de la Guardia Republicana, afirmó "uno de los aspectos para disminuir las rapiñas es el contralor y la fiscalización del parque automotor". La moto es el medio de transporte más ágil que tiene el delincuente para cometer los ilícitos.

Los operativos se realizan en forma conjunta con la Intendencia de Montevideo y la Policía Caminera, "y en ausencia de ellos documentamos y después requerimos a aquellos fiscales que por competencia pueden aplicar las multas, que las hacemos de oficio", comentó Pereyra a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

Montevideo fue el departamento donde se decomisaron más birrodados (395) desde que comenzaron los operativos; por detrás, muy cerca, figura Maldonado, con 376, seguido por Canelones (280).

Casi el 20% presenta irregularidades en su documentación