Declaran secretos datos sobre gasoducto

La comisión parlamentaria investigadora sobre la regasificadora declaró ayer por mayoría secreta la información sobre cuánto cotizaron las dos empresas que ofertaron para construir el ducto que iba a unir el gasoducto "Cruz del Sur" con la regasificadora que nunca se terminó de construir.

El diputado denunciante, el blanco Pablo Abdala, dijo que la decisión fue respaldada por los legisladores frentistas y el colorado Walter Verri, y equivale a bloquear el trabajo de la comisión. Votaron en contra los restantes integrantes de la comisión (nacionalistas y del Partido Independiente; no estaba Eduardo Rubio de Unidad Popular).

El pedido de reserva había sido sugerido por Gas Sayago, la empresa conformada por UTE y Ancap para llevar adelante el proyecto que quedó trunco. Se llegaron a construir 13 kilómetros de ducto terrestre pero no el tramo subfluvial. La obra fue adjudicada a la brasileña OAS que llegó a cobrar US$ 30 millones y que embargó a Gas Sayago por otros US$ 15 millones.

Abdala dijo que solamente se entregó información sobre las ofertas realizadas por la empresa Contreras y por OAS. Si bien el legislador quedó impedido de entrar en detalles dijo que los datos evidencian que la oferta de la brasileña para el tramo terrestre no era la más conveniente y tampoco lo era para el conjunto de la obra. Además, OAS no tenía experiencia alguna en ductos subfluviales pese a lo cual se le adjudicó su construcción, aunque esta nunca se concretó.

La comisión investigadora terminará sus trabajos este mes y luego sus miembros se tomarán unos días para elaborar informes. "Consideramos que hubo favoritismo hacia OAS. Queremos abonarlo con datos. Queríamos tener documentación de las 18 propuestas. Fueron preseleccionadas cinco y se terminó definiendo entre Contreras y OAS. Yo quiero ver qué propusieron las demás", señaló Abdala.