Debate entre fiscales por "violación" de autonomía

Asociación de Fiscales pidió entrevista con Jorge Díaz para analizar el tema.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibirá el próximo martes a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. La reunión se enmarca en una polémica interna generada por una resolución de Díaz que cuestionó el pronunciamiento de una fiscal penal.

La Asociación de Fiscales reafirmó ayer "la plena vigencia" del artículo 2 del decreto Ley 15.365, en lo referente a la independencia técnica de los fiscales.

"Principio este el cual esta Asociación defendió, defiende y defenderá por ser de raigambre constitucional e inherente a la forma republicana de gobierno", agrega un comunicado de la gremial.

Consultado por El País, Díaz dijo que no había recibido el comunicado de la Asociación de Fiscales y que, por lo tanto, no se expresaría sobre el mismo. "La Asociación me pidió una entrevista y la concedí. No sé la razón del pedido", dijo.

La polémica estalló cuando la fiscal de 14° Turno solicitó un procesamiento sin prisión para una persona sin antecedentes penales que circulaba en un auto con un sujeto que participó en una rapiña a un hombre de 74 años el 11 de marzo pasado. El auto fue utilizado luego por los delincuentes para escapar del lugar.

El martes 12, Díaz emitió una resolución en la que sostiene que la fiscal del caso dictaminó "erróneamente" al solicitar el enjuiciamiento de una de las personas por "hurto" en un caso conocido como "salidera bancaria". A juicio del fiscal de Corte los hechos acreditados "encajan perfectamente" en el delito de rapiña.

Discusión.

El presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Juan Gómez dijo a El País que "no ha habido" una interferencia técnica del fiscal de Corte hacia el trabajo de una fiscal penal. "Sí hubo un cuestionamiento a la actuación de una colega", dijo en alusión a la tipificación por hurto en lugar de rapiña. Gómez dijo que, en la reunión que mantendrá la Asociación de Fiscales con Díaz, se pretende "evitar situaciones enojosas" y establecer "reglas claras" para el futuro. Agregó que la gremial de fiscales trata de cuidar a la institución que está próxima a recibir "obligaciones fuertes" como dirigir la investigación penal cuando comience a aplicarse el nuevo Código de Proceso Penal.

La resolución de Díaz generó un debate en la interna de los fiscales penales.

Algunos representantes del Ministerio Público consideraron que su resolución podría haber violado la independencia técnica de los fiscales y que, de aquí en más, deberán solicitar todos los pedidos de procesamientos con prisión para evitar ser cuestionados por el fiscal de Corte. Sin embargo, otros sostienen que la fiscal se equivocó al solicitar un procesamiento por hurto. "Si el individuo se trasladaba en el auto donde viajaban los rapiñeros y recibió dinero ($ 3.000) producto del atraco, él es cómplice del ilícito. También sabía que la única manera de sacarle el dinero a la víctima era mediante la violencia. Lo que ocurrió fue una rapiña y no un hurto", dijo un fiscal a El País, usando el mismo argumento que el fiscal de Corte en su resolución.

Por último están los que sostienen que la fiscal se equivocó pero que el fiscal de Corte excedió sus potestades lesionando la independencia técnica.

Esta discusión sucede cuando el Parlamento debate sobre las instrucciones generales que el fiscal de Corte puede emitir a los fiscales.

Acusado no irá a la cárcel.

En su resolución, el fiscal de Corte, Jorge Díaz dispuso la reserva de las actuaciones por un plazo de 60 días para ver si la fiscal de 14° Turno cambia o no la tipificación del delito. De todas formas, fuentes de la Suprema Corte de Justicia dijeron a El País que ese individuo no irá a la cárcel. El acusado goza hoy de libertad provisional. Cuando salga la condena, su defensora pedirá la libertad condicional, lo cual evitará su prisión.

Fiscal de Corte, Jorge Díaz. Foto: Archivo de El País.

"HURTO" O "RAPIÑA" EN ATRACO EN CIUDAD VIEJAEDUARDO BARRENECHE