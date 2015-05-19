De Rocha a la Unión: indagan 2 homicidios

Entre el domingo y ayer ocurrieron dos crímenes que aún no han sido esclarecidos en forma completa, en tanto las autoridades policiales y judiciales intentan hallar a los autores reales entre los sospechosos.

Al este del país, un peón rural murió ayer, alrededor de la hora 14:30, a unos 15 kilómetros al sur de la capital rochense.

Recibió dos impactos de bala durante una extendida pelea con vecinos, debido a la quema de un campo que estaba realizando y al hecho de que el fuego se propagara hacia la propiedad lindera.

Marcos Víctor Alonso, de 54 años de edad, peón rural, estaba quemando la hojarasca del establecimiento en donde no se hallaba su patrón, en el paraje El Canelón.

De pronto un vecino de 76 años, productor rural, le recriminó lo que estaba haciendo porque el fuego había comenzado a invadir su terreno. La discusión, de la que también participó el hijo del productor, fue escalando en violencia hasta que uno de los dos, aún no pudo determinarse cuál de ellos, disparó con un arma calibre 32 sobre el peón que había encendido el fuego.

Los impactos dieron en la cabeza y el tórax del trabajador rural, lo que provocó su inmediata muerte. La mujer de la víctima llamó a la Policía al poco tiempo del abatimiento del peón. Padre e hijo resultaron detenidos, y se está a la espera de las actuaciones judiciales en las próximas horas.

Otro crimen, pero en Montevideo, en jurisdicción de la seccional policial 15 y el Departamento de delitos contra las personas de la Zona II, se dio en la noche del domingo en la Unión.

Un hombre fue ultimado con un arma blanca en circunstancias que se investigan. Hasta el presente se sabe que cerca de la medianoche, procedente de una vivienda de la calle José De Echegaray y Azara, ingresó al Hospital Pasteur un hombre de iniciales D. V. S., uruguayo, de 27 años de edad.

De acuerdo al parte médico comunicado por las autoridades policiales, la víctima fatal recibió heridas en el abdomen y el tórax, a la altura del corazón, dejando de existir en el lugar. El presunto agresor ya está identificado y se procura su captura. Se informó a la sede penal de 18° Turno.

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