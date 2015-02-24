Cuidacoches a la cárcel por golpear a un hombre que no le dio más dinero

Luego de recibir $ 100, el cuidacoches no quedó conforme e insistió en que le entregara más dinero, pero al no recibirlo lo golpeó con una botella.

Un cuidacoches fue procesado con prisión luego de agredir a un hombre y herirlo con una botella.

El hecho ocurrió sobre las 13 horas del domingo pasado, en 18 de Julio y Andes. Según informó Jefatura de Policía de Montevideo la víctima es un hombre mayor y debió ser atendido por médicos que le constataron heridas en el torso y en un brazo.

El cuidacoches interceptó a la víctima y le pidió dinero. Logró que le diera $ 100, pero insistió con obtener más. Comenzaron a forcejear y el agresor tomó una botella y lo golpeó. Luego escapó.

Horas después fue ubicado por efectivos policiales, que lo detuvieron en la zona. Se trata de un uruguayo de 21 años que tiene un antecedente penal desde el año 2012, también por un delito de lesiones personales.

Puesto a disposición de la Justicia, fue procesado con prisión.



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