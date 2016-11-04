Cuestionan finanzas del instituto que controla cannabis

El Tribunal de Cuentas constató siete irregularidades en elaboración de estados contables del organismo.

Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) emitió una "opinión adversa" sobre el estado patrimonial y financiero del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

El organismo de contralor, que en muy raras ocasiones realiza un dictamen adverso sobre una entidad pública, sostuvo que el activo de dicho Instituto "está subvaluado" en un 16% y los resultados financieros del Ejercicio 2015 están "subvaluados en un 45%".

El dictamen, al que tuvo acceso El País, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas el 28 de septiembre pasado, y refiere a los estados financieros del Instituto de Regulación y Control del Cannabis que comprenden su estado patrimonial al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados, los flujos de efectivo y la evolución de su patrimonio, entre otras variables financieras. "Es muy extraño que un instituto recién creado ya comience a tener problemas en la elaboración de su presupuesto y en la preparación del estado de resultados", dijo una fuente de la auditoría del TCR.

El Tribunal sostiene: "En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados contables no presentan razonablemente la situación patrimonial del Instituto de Regulación y Control del Cannabis al 31 de diciembre de 2015, ni los resultados de sus operaciones ni los flujos de efectivo correspondientes al Ejercicio anual terminado" de acuerdo a las ordenanzas establecidas por la normativa.

La auditoría del Tribunal de Cuentas constató varias irregularidades cometidas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis en la elaboración de su estado patrimonial.

"No se dio cumplimiento al Numeral 19 de la Ordenanza 81 que establece que los estados contables se deben presentar en forma comparativa con los del Ejercicio anterior", señala el dictamen del Tribunal.

Problemas.

El veredicto del Tribunal también apunta a que el estado de resultados del Instituto de Regulación del Cannabis "no se formula" de acuerdo con la estructura establecida en el decreto 103/91 (formulación de los estados contables uniformes).

Señala que en el acta de aprobación de los estados contables "no consta" el resultado del ejercicio 2014 como lo establece la normativa.

La auditoría criticó al Instituto de Regulación del Cannabis por no remitir al Tribunal de Cuentas los estados contables correspondientes al ejercicio 2014.

"En consecuencia, no fueron aprobados, así como tampoco publicados", sostiene el fallo del Tribunal de Cuentas.

La auditoría constató, además, que tampoco se remitió al Tribunal de Cuentas el presupuesto del ejercicio 2015 del Instituto tal como lo establece el artículo 159 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

El artículo 159 del Tocaf señala: "Los Organismos, Servicios o Entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado, llevarán su contabilidad aplicando las normas de los artículos 94 y siguientes de este Texto Ordenado, discriminando claramente los fondos públicos y los gastos atendidos con ellos".

La auditoría advierte que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis "no dio cumplimiento" a los artículos 73 y 74 del decreto 148/07 referidos a responsables de obligaciones tributarias de terceros ante la DGI.

Finalmente, la auditoría sostuvo que el Instituto desobedeció el Numeral 5 de la Ordenanza 81 referida a la formulación y presentación de los estados contables por parte de organismos estatales.

El TCR emitió una opinión adversa sobre la situación patrimonial del Ircca. Foto. EFE

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