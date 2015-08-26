Cuatro policías heridos en 10 días

En los últimos 10 días, cuatro policías resultaron heridos en persecuciones, tiroteos con delincuentes y accidentes ocurridos en el marco de operativos. Uno de los agentes recibió un tiro en la mandíbula, informó el Ministerio del Interior.

El tiroteo se suscitó cuando los policías detuvieron el patrullero para efectuar la identificación de cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos como presuntos autores de una rapiña.

Según el dirigente Miguel Barrios, del Sindicato Policial (SUPU), uno de los efectivos recibió tres disparos mientras se encontraba en el patrullero. Dos de los impactos le dieron en el pecho pero fueron amortiguados por el chaleco antibalas. El tercero le dio en el rostro, en la zona maxilofacial.

Barrios explicó que este policía se encuentra ya fuera de peligro, tras ser trasladado al Hospital Policial.

El Ministerio del Interior informó ayer que el efectivo baleado fue dado de alta.

Un segundo patrullero que iba en auxilio del primero chocó durante la persecución. Como resultado, uno de los policías quedó herido.

Barrios publicó a través de las redes sociales las fotos del patrullero baleado y el patrullero siniestrado.

Más tarde, el Ministerio del Interior informó sobre la salud de ambos y un tercer agente que también resultó con lesiones, explicando que finalmente pudieron ser dados de alta.

"El sargento Washington Lemos y los agentes Santiago Mármol y Pablo Peralta se encuentran en buen estado y fueron dados de alta en la mañana de hoy; Lemos presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y los restantes resultaron politraumatizados, según informó la Dra. Peralta de emergencias del Hospital Policial", reportó Unicom.

Tiroteos y accidentes