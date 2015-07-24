Cuatro menores protagonizaron un nuevo incidente en hogar del INAU

Cuatro menores protagonizaron en la tarde de este viernes un intento de fuga del Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Lograron capturar a tres de ellos en el momento, un cuarto logró escapar pero fue capturado por las autoridades horas más tarde.

Un nuevo incidente se registró este viernes en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), ubicado en General Flores y Bulevar Artigas, donde cuatro menores protagonizaron un intento de fuga.

Tres de ellos fueron capturados durante el intento, mientras que un cuarto logró escapar de las instalaciones, aunque las autoridades lograron recapturarlo horas más tarde.

Hace exactamente una semana, el mismo centro fue noticia por un enfrentamiento entre familiares de los internos, según informaron a El País fuentes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), pero desde el sindicato del INAU (Suinau) se relativizó esta versión y se señaló que el enfrentamiento fue entre dos adolescentes durante la visita.

El motín ocurrido el pasado viernes dejó en evidencia la seguridad del lugar . Los menores en forma increíble tuvieron acceso a las llaves para abrir dos módulos. Se trata de un hecho inusual en los hogares del INAU que alojan a menores peligrosos.

Por otro lado, ayer se informó que auditorías en los cuatro hogares refaccionados por la anterior administración del Sirpa fueron solicitadas por su novel presidenta, Gabriela Fulco porque los costos superan "enormemente" la calidad de las mejoras edilicias. Las investigaciones están en curso.

Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Foto: Francisco Flores

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