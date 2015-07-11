Cuatro menores heridos y varios destrozos por motín en la Berro

Cuatro internos y un funcionario heridos fue el saldo de un motín ocurrido ayer en el Hogar Ariel, un centro de baja seguridad de la Colonia Berro.

En el lugar se hizo presente el Grupo GEO, pero, según fuentes del Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), no llegó a actuar. El alboroto se logró controlar en horas del mediodía y ningún menor alcanzó a fugarse.

El incidente comenzó a primera hora de la mañana de ayer, cuando los internos de dos celdas salieron al patio común. El presidente del sindicato del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), José Lorenzo López, dijo a El País que los hechos se venían incubando desde hacía días con discusiones internas entre los menores.

Según informaron fuentes del Sirpa, los internos se culparon entre ellos y no accedieron a explicar cuál fue el origen del incidente.

Según López, los funcionarios presentes en el lugar intentaron evitar la trifulca, pero desistieron una vez que los internos torcieron el brazo de un cuidador por estar en inferioridad numérica.

Según el presidente del sindicato del INAU, el mayor "desborde" se originó cuando, sin poder controlar la situación, los funcionarios llamaron a la Policía. Los 20 minutos que tardaron en llegar los agentes fueron los más críticos y de descontrol.

El dirigente gremial dijo que los internos aprovecharon ese lapso para destrozar televiso-res y mesas. "Las roturas no tuvieron mucha entidad", aclaró López.

El Hogar Ariel alberga a unos 37 menores pero, según López, debería alojar a muchos menos. "Es un edificio viejo con problemas edilicios", sostuvo.

Menor.

Las autoridades del Sirpa, en tanto, relativizaron la gravedad de los hechos. Negaron que se tratara de un motín y los destrozos que anunció el sindicato.

"Fueron problemas entre chiquilines de dos dormito-rios", dijo una fuente del Sirpa a El País. Sostuvo, además, que cuatro internos resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Pando, Canelones, para ser atendido aunque, finalmente, se le dio el alta médica y se lo trasladó nuevamente al Hogar Ariel. Los otros tres heridos fueron atendidos internamente en ese centro de la Colonia Berro. En total, unos diez internos fueron los involucrados.

"Enterada la jueza actuante resolvió convocar al Grupo GEO, que se hizo presente pero no intervino en los procedimientos de requisa, los cuales estuvieron a cargo del personal de seguridad del sistema", explicó al final de la tarde el Sirpa en un comunicado.

Según fuentes del sindicato, en la requisa se encontró "algún elemento punzante". Se solicitarán una reunión con las autoridades del sistema.

La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, la directora del hogar y el director del Programa de Privación de Libertad, agrega el comunicado, hablaron con los internos durante unas dos horas intentando conciliar las asperezas. Según la institución, el resultado fue exitoso.

"Culminada la requisa se restableció progresivamente la rutina del centro", agregó el comunicado.

Autoridades del INAU dijeron estar al tanto de la situación pero declinaron brindar declaraciones sobre los hechos.

Este es el primer incidente que ocurre desde que Gabriela Fulco asumiera como presidente del Sirpa en mayo.

Edificios de 140 años y con capacidad colmada.

El Hogar Ariel —edificio de 140 años— cuenta con nueve celdas. Al ser de diferentes tamaños, la capacidad locativa varía de dos a seis jóvenes en cada una. Según un informe de la Institución de Derechos Humanos, las celdas "no cuentan con instalaciones sanitarias y el equipamiento interior se limita a las cuchetas necesarias y en algunas celdas una mesa de material". En el interior los adolescentes pueden tener televisor, DVD y

radio, así como galletitas y refrescos que les proporcionan sus familiares. Hoy el centro alberga a unos 37 internos cuando su capacidad es para 32. Si bien es un centro de baja seguridad, la mayor cantidad de jóvenes en 2014 estaban internados por delitos de rapiña u homicidios y la pena máxima era de 48 meses.

Colonia Berro: por los incidentes, fue convocado el grupo GEO pero no llegó a actuar. Foto: F.Flores.

Primer incidente bajo gestión de Fulco; uno de los internos fue al hospital