Cuatro baleados en el inicio de año

Ocurrió en Montevideo en episodios diferentes. Todos fueron atendidos. Solo uno se encuentra en el CTI con perforación de un pulmón. Investiga la Policía.

Cuatro personas fueron baleadas en el cambio de año en diferentes episodios que son investigados por la Policía.

Sobre las 20 horas de ayer a la Policlínica de Jardines del Hipódromo ingresó un hombre de 34 años herido de bala en ambas piernas, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Más tarde, ya sobre la 1:20 de la madrugada una mujer informó a la Policía que estaba caminando sobre las calles Curupú y Teniente Rinaldi con su pareja y en determinado momento se sintió herida por una arma de fuego sin saber de dónde provenía el disparo. La mujer fue trasladada a una centro asistencial donde fue atendida.

En tanto casi media hora más tarde un hombre de 24 años ingresó al Hospital Español herido de un balazo en el emitorax izquierdo a la altura de Bulevar Aparicio Saravia y Avenida San Martín.

Asimismo según informa Subrayado, un joven fue baleado por la espalda en la zona del Cerro mientras estaba sentado en la vereda de su casa. El disparo lo produjo un hombre encapuchado. El joven se encuentra en el CTI debido a que la bala le perforó un pulmón.



La Policía busca a los agresores que el viernes balearon a tres jóvenes en La Teja. Archivo El País.

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