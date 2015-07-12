Cuatro asesinatos en solo 24 horas

Cuatro personas fueron asesinadas en 24 horas. La Policía tiene pistas en un caso ocurrido en Salto. En los otros tres homicidios, los investigadores procuran evidencias para poder responsabilizar penalmente a los autores.

En la noche del viernes 10, fue encontrado el cuerpo sin vida de Lucía Díaz, una joven de 27 años que se había acercado a la zona del helipuerto del sanatorio Mautone para poder tener señal de wifi. Díaz había concurrido al lugar para chatear con su padre que reside en España.

Los restos fueron hallados detrás de unos arbustos junto al helipuerto, ubicado a tres cuadras de la casa de la víctima.

La joven tenía un pañuelo y una herida punzante en el cuello. Sus championes y otros objetos de valor se encontraban en el lugar.

Los investigadores fernandinos detuvieron o citaron a cinco personas, entre ellos el ex marido de Díaz, un ex novio, un cuidacoches que la vio muerta y no lo denunció, y una madre y su hijo menor de edad.

En la sede policial y en el juzgado no surgió novedad que pudiera esclarecer el crimen.

La Policía cree que una ex pareja de Díaz podría estar implicado en el homicidio. En enero de este año, ese hombre la trató de ahorcar y en abril fue denunciado por su propia madre por tener con ella un comportamiento violento.

Efectivos de la Jefatura de Maldonado acordonaron la zona donde fue encontrado el cuerpo, mientras que técnicos de Policía Científica realizaron un relevamiento en la noche del viernes 10. No hallaron ningún rastro. El lugar quedó bajo guardia policial. En las primeras horas de la mañana de la víspera, los técnicos de Policía Científica efectuaron un segundo relevamiento sin resultado alguno. El único dato que los investigadores lograron reunir hasta el momento es que Díaz fue ultimada en ese mismo lugar y escondida detrás de los arbustos. Su desaparición había sido denunciada por su familia el jueves 9, un día antes de aparecer su cuerpo.

El segundo homicidio ocurrió al mediodía de ayer, también en Maldonado. Una mujer de 64 años, que padece el síndrome de Diógenes, fue encontrada muerta en su domicilio.

Los investigadores policiales suponen que un ladrón ingresó a la finca de la víctima a robar. Luego la emprendió a golpes con la anciana pensando que ésta podría tener algún dinero escondido entre las bolsas de basura.

"Le entraron. Ella vivía sola. Yo vivo en una casa del fondo. Hace un rato fui con mi hijo a ver que pasaba porque desde la tarde del viernes no la había visto. Quise entrar por la puerta de la cocina pero cuando vi el desorden que había llamé a la policía", dijo su hijo a El País.

La Policía cuenta con más posibilidades de aclarar este homicidio que el de Díaz, ya que existen filmaciones de un prostíbulo ubicado en el fondo de la casa de la occisa.

La Policía ya incautó los videos del prostíbulo y detuvo a tres personas. En la tarde de ayer, ninguna de ellas confesó.

Atraco.

A las 19:30 horas del viernes 10, la Policía fue informada de que un hombre se encontraba caído en el barrio La Paloma de Montevideo. Varios efectivos encontraron en el lugar a Víctor Andrés Perdomo Núñez, de unos 30 años, quien tenía el casco de motociclista puesto. Sin embargo, no había rastros de la moto. Los policías cargaron a la víctima en un patrullero y lo llevaron al centro asistencial más cercano. El médico de guardia diagnosticó que Perdomo Nuñez sufrió una herida de bala en el tórax. Como su estado era crítico, Perdomo Nuñez fue trasladado a un hospital donde falleció.

En los partes emitidos por la Jefatura de Montevideo, cada vez son más los casos de rapiñas de motos que terminan con muertes o heridos. Los delincuentes luego las utilizan en arrebatos, traslado de drogas o asesinatos por encargo.

Ajuste de cuentas.

A la 1:00 de la mañana de ayer, la Policía de Salto fue alertada que, en la intersección de las calles Catalán e Industria, se habían escuchado disparos de armas de fuego. Al llegar al lugar, los policías encontraron agonizando a la víctima. Se trataba del "Nene", un individuo de 26 años poseedor de antecedentes penales. La víctima había recibido un balazo en la cabeza y tres en el cuerpo. Llevaba un chaleco antibalas. Los investigadores suponen que el asesinato del "Nene" se enmarca en un ajuste de cuentas entre delincuentes.

El jueves 9, en el mismo barrio salteño, la Policía halló a un hombre herido de bala en una pierna. Al ser interrogado sobre quién lo había agredido, dijo desconocer al autor.

La Policía detuvo a dos sospechosos de haber cometido el crimen. Ambos poseen antecedentes penales. Sin embargo, ninguno de ellos confesó. Este es el único caso donde la Policía cuenta con pistas firmes sobre los autores. Producción: Marcelo Gallardo y Luis Pérez

SABER MÁS CIFRAS DE HOMICIDIOS. Aumento récord en el semestre. Entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año, ocurrieron 146 homicidios en el país. Se trata de una cifra récord para un semestre. Según datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2010 hubo 105 asesinatos, cifra que se redujo a 85 en 2011. En 2012, los homicidios tuvieron una fuerte escalada, a 142 en el primer semestre; en 2013 sumaron 138 y en similar período del año pasado se mantuvieron en la misma cifra. Un relevamiento efectuado por Fundación Propuesta (Fundapro), afín a Vamos Uruguay, señala que en Montevideo fueron ultimadas 94 personas y en el interior 52. Si se dividen por género, fueron asesinados 122 hombres y 24 mujeres. El martes 30, en una comparecencia a la Comisión Especial de Seguridad del Senado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la suma del ajuste de cuentas y de la violencia doméstica produce "un número muy importante" de homicidios. Agregó que también cambió el modus operandi de los delincuentes a la hora de obtener dinero en forma ilícita. La Policía creó la Unidad de Análisis de Hechos Violentos que estudia casos de homicidios sin aclarar. En este momento, esa repartición investiga los asesinatos de Lola Chomnalez, Nadia Cachés y del economista del BID, Alfredo Echegaray, entre otros crímenes.

Las pericias apuntan a determinar la causa de la muerte. Foto: R. Figueredo

Policía tiene pistas firmes en un caso; en los otros tres no hay evidenciasEDUARDO BARRENECHE