¿Cada cuánto se debe cambiar la batería del auto?

La batería de arranque es un elemento clave para mantener los vehículos automotores en buen estado de funcionamiento. Este elemento es el responsable de encender el motor y también de actuar sobre los componentes eléctricos. Sus fallas son causa de avería general en los vehículos. Por eso se recomienda siempre invertir en la mejor calidad y realizar revisiones periódicas.



Stefano Radesca, director de la empresa especialista en baterías Redmay S.A., expresa que, en un vehículo en buenas condiciones, una batería de calidad debería durar más de tres años. Sin embargo, hay componentes del motor como el motor de arranque y las conexiones eléctricas, entre otros, que, si no funcionan correctamente, pueden ocasionar perdidas de energía y afectar la batería.



Por eso recomienda realizar controles periódicos para detectarse eventuales anomalías antes de que se produzcan daños mayores, generalmente son controles que no llevan más de quince minutos.



“Yo siempre comento que uno conoce el ruido de su vehículo, y si al darle arranque nota, por ejemplo, que demora más en encender que ayer, es un llamado de alerta. Lo que nunca hay que hacer es dejarse estar hasta que la batería falla, porque ahí se transforma en un problema urgente y uno termina comprando opciones que, a veces, no son las mejores “, dice Radesca.



Según el especialista, uno de los errores que se comete frecuentemente es guiarse por la estética o el precio, cuando lo que realmente importa es la calidad.



Redmay S.A.es representante de baterías TORO, una de las marcas más reconocidas del mercado, utilizadas tanto en autos como en ómnibus, camiones, maquinaria agrícola, etc.



Dice Radesca: “La ventaja de esta marca es que cuenta con una garantía de un año y medio por eventuales defectos de fabricación (una de las más extendidas en el rubro) y servicio de control vitalicio. En cualquier momento, se haya vencido la garantía o no, los clientes pueden concurrir a uno de nuestros centros de servicio y asegurarse que todo esté funcionando correctamente. Este chequeo la empresa lo realiza en forma gratuita”.



Además de baterías para arranque Toro, Redmay S.A. cuenta también con la representación de baterías Trojan, una marca norteamericana de baterías de ciclo profundo utilizadas en sistemas con paneles solares y/o molinos de viento, carros de golf, plataformas elevadoras y sistemas de respaldo de energía, entre otros. La gran ventaja de Trojan es que son proveedores oficiales de más de 70 marcas de equipamiento industrial, por lo que el comprador se asegura que en caso de recambio, sus equipos seguirán funcionando con repuestos originales.



Boom de ventas

La empresa Redmay S.A surgió hace dos años siendo, por su formación, una síntesis de tres generaciones de empresas de baterías uruguayas. Explica el director: “Como empezamos de cero no tenemos una estructura compleja y su diseño pudo realizarse adoptando modernas herramientas de gestión y comercialización, incorporando el concepto de vínculos directos, sin costos innecesarios, con distribuidores y clientes. Estos atributos llevaron a que nuestra empresa se hiciera una reputación y una confiabilidad, que resultó en una curva constante de crecimiento en la participación del mercado”.



La empresa utiliza principalmente dos canales de vinculación con sus clientes. Uno es la venta directa, a través de sus oficinas en el World Trade Center y sus centros de control y respaldo. El otro es el uso de las nuevas redes sociales e internet con envío a cualquier punto del país.



“Es importante transmitir también que tenemos especial cuidado con los lugares en los que vendemos nuestros productos. Si en un comercio hay baterías Toro, se puede tener la confianza de que es idóneo y responsable en su actuación. Nuestra estructura está diseñada para quedarnos por mucho tiempo”, concluyó el director.



Una batería a favor de la mujer Para Redmay S.A. el mundo de los mensajes comerciales está en permanente cambio y hoy la publicidades de autos y repuestos con mujeres provocativas no solo son ineficaces sino que transmiten un mensaje equivocado. Con el objetivo de fomentar un cambio cultural, la nueva campaña de Baterías Toro tiene como imagen al comediante Pablo Ohyenard, quién a través de Instagram, Facebook y Twitter realiza una sátira de las “remeras mojadas” y las “poses” de algunos de los afiches del mundo automotor. Con este mismo espíritu la marca es sponsor de la boxeadora Chris Namús y de Carolina Cánepa, la primera mujer en competir en el circuito Superturismo. “Decidimos apoyarlas por sus condiciones humanas y porque están rompiendo los estereotipos”, acotó el director.



