Criticaron a Bonomi en marcha contra inseguridad

En la tarde de hoy se desarrolló una marcha ciudadana bajo el lema de "No más trabajadores asesinados", en repudio a recientes episodios de homicidios de trabajadores registrados en diversas rapiñas por delincuentes reincidentes.

La manifestación ciudadana tuvo lugar esta tarde-noche, comenzó en la Plaza Cagancha y terminó en la Torre Ejecutiva, donde los ciudadanos reclamaron medidas a la Justicia y al Ministerio del Interior por las diversas reincidencias carcelarias de los homicidas en los últimos años.

La marcha fue organizada a través de las redes sociales y se reunió a causa de recientes homicidios donde trabajadores perdieron la vida en manos de delincuentes. Sobre el final de la marcha se escucharon cánticos en contra del ministro Eduardo Bonomi, y se manifestó por escrito un descontento en contra de Tabaré Vázquez.

En la marcha se pudieron registrar algunos cánticos en contra del ministro Bonomi.

criticaron la reincidencia carcelaria