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El País Información

Criticaron a Bonomi en marcha contra inseguridad

18/08/2015, 22:14
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En la marcha se pudieron registrar algunos cánticos en contra del ministro Bonomi.

En la tarde de hoy se desarrolló una marcha ciudadana bajo el lema de "No más trabajadores asesinados", en repudio a recientes episodios de homicidios de trabajadores registrados en diversas rapiñas por delincuentes reincidentes.

La manifestación ciudadana tuvo lugar esta tarde-noche, comenzó en la Plaza Cagancha y terminó en la Torre Ejecutiva, donde los ciudadanos reclamaron medidas a la Justicia y al Ministerio del Interior por las diversas reincidencias carcelarias de los homicidas en los últimos años. 

La marcha fue organizada a través de las redes sociales y se reunió a causa de recientes homicidios donde trabajadores perdieron la vida en manos de delincuentes. Sobre el final de la marcha se escucharon cánticos en contra del ministro Eduardo Bonomi, y se manifestó por escrito un descontento en contra de Tabaré Vázquez. 

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En la marcha se pudieron registrar algunos cánticos en contra del ministro Bonomi.

criticaron la reincidencia carcelaria 

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