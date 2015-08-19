Criticaron a Bonomi en marcha contra inseguridad
En la tarde de hoy se desarrolló una marcha ciudadana bajo el lema de "No más trabajadores asesinados", en repudio a recientes episodios de homicidios de trabajadores registrados en diversas rapiñas por delincuentes reincidentes.
La manifestación ciudadana tuvo lugar esta tarde-noche, comenzó en la Plaza Cagancha y terminó en la Torre Ejecutiva, donde los ciudadanos reclamaron medidas a la Justicia y al Ministerio del Interior por las diversas reincidencias carcelarias de los homicidas en los últimos años.
La marcha fue organizada a través de las redes sociales y se reunió a causa de recientes homicidios donde trabajadores perdieron la vida en manos de delincuentes. Sobre el final de la marcha se escucharon cánticos en contra del ministro Eduardo Bonomi, y se manifestó por escrito un descontento en contra de Tabaré Vázquez.
criticaron la reincidencia carcelaria
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