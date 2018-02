Cristina Lustemberg formará su propio sector dentro del Frente Amplio

La diputada Cristina Lustemberg formará un nuevo sector en el Frente Amplio, que tendrá el nombre de Participar, Articular, Redoblar (PAR), según informó El Observador.



Lustemberg se desempeñaba como independiente dentro del partido de gobierno desde febrero de 2017, cuando decidió abandonar la Lista 711 liderada por Raúl Sendic. "No me sentía identificada con el funcionamiento general del sector y opté por esa decisión, siendo y ratificando que me siento profundamente frenteamplista", dijo a El País en ese momento.

RELACIONADAS El FA sube un punto en intención de voto, proveniente de los indecisos By Bruno Scelza El FA sube un punto en intención de voto, proveniente de los indecisos El FA sube un punto en intención de voto, proveniente de los indecisos Intendentes buscan evitar perder recursos económicos By EL PAIS Intendentes buscan evitar perder recursos económicos Intendentes buscan evitar perder recursos económicos Astori dijo que el aumento del gasto será "controlado" By EL PAIS Astori dijo que el aumento del gasto será "controlado" Astori dijo que el aumento del gasto será "controlado"

Meses después, en octubre, la médica pediatra anunció su salida del Ministerio de Salud Pública, donde se desempeñaba como subsecretaria, y pasó a ocupar su banca en la Cámara de Representantes.



La legisladora comunicó su decisión al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y cambió su biografía en Twitter. Ahora se presenta como "diputada FA/PAR".

Se desconoce cómo estará compuesto el nuevo espacio formado por Lustemberg o si se presentará con una lista en las elecciones de 23019.