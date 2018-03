"La crisis del agro se debe a factores internos"

Juan Ignacio Buffa, principal asesor en temas agropecuarios del senador blanco, Luis Lacalle Pou, es tajante y afirma que los problemas por los que atraviesa el campo son endógenos, o sea que se originaron dentro del país. Para revertir la situación la clave es trabajar fuertemente para bajar los costos internos para que vuelva la rentabilidad que casi desapareció, opina.

"Los precios subieron mucho y son relativamente buenos. Hoy Uruguay está produciendo bien. En arroz somos los primeros del mundo, en lechería somos muy buenos, en ganadería estamos mejorando gracias a programas y proyectos del Ministerio de Ganadería. Esta crisis es 100% endógena, la generamos nosotros y tenemos la responsabilidad de resolverla nosotros. No podemos echarle la culpa ni a la aftosa ni a los precios", sentenció Buffa.

"En el agro hay una crisis de convicción. No está del todo calibrado por parte del gobierno que el agro es una palanca de desarrollo. En enero hubo una movilización de todos los sectores productivos, pero el gobierno no calibra la gravedad de la situación. Esto hizo eclosión ahora, pero viene desde hace tiempo. Los resultados económicos de las empresas agropecuarias vienen bajando sistemáticamente desde hace tres o cuatro años y es generalizado. En la ganadería se ha dado, indudablemente. El único cultivo viable que hay en todo el esquema agrícola es la soja y eso genera una vulnerabilidad abismal para la agricultura como rubro", advirtió.

El Partido Nacional impulsa que el Impuesto al Patrimonio pueda ser deducido para el pago del IRAE porque "se está dando un contrasentido porque hay empresas que no están dando rentabilidad y tienen que pagar impuesto al patrimonio", dijo Buffa.

Los blancos también impulsarán llevar al gasoil al precio de paridad de importación, una medida cuyo costo calculan en US$ 40 millones. Para un sector que es responsable del 85% de las exportaciones de bienes, se trata de medidas con un costo fiscal acotado, consideró Buffa. "Debería haber espacio en la gestión de la cosa pública para poder buscar los lugares donde hay que ahorrar y que eso se traduzca en un alivio al sector productor. En el largo plazo el déficit fiscal es la madre de todos los borregos", opinó.

Buffa entiende que la presión fiscal sobre el agro es más o menos similar a la de otros sectores, pero cuestiona que entre 2016 y 2017 se incrementó un 10% "algo que aparece como raro en un sector que evidentemente está complicado (...) El problema más grande es la estructura tributaria. Hoy casi el 60% de los impuestos que paga el agro están directamente vinculados a la tierra, son fijos y eso genera un lastre muy grande en las empresas porque tienen que pagar independientemente de cómo le va al rubro", consideró.

"Hay una estructura de costos que se ha disparado. En dólares los costos de los sistemas productivos se han incrementado enormemente. Si se analiza cuántos dólares se precisan para comprar un mismo insumo un año y otro cada vez se precisa más, un 60% más de dólares en cinco años. Indudablemente hay componentes de los costos que corresponden al gobierno como gasoil y energía", sostuvo.

En cuanto a los planes de manejo del suelo, Buffa dijo que comparte que son útiles para preservarlo pero opinó que deben ser revisados porque pueden ser una de las causas del incremento en el endeudamiento que se observa en el sector.

"Para tener un suelo que no se desgaste muy probablemente esto implique rotar cultivos, poner un maíz, sorgo trigo. La crisis ocurre porque no hay rentabilidad en ninguno de esos cultivos. Empieza a haber sistemas que son con mucha soja, entonces la sustentabilidad pasa por praderas, lo cual es bueno porque permite engordar más animales, y eso está muy bien, pero para hacer pradera se necesita mucha plata. Si uno analiza la evolución de esos sistemas mixtos la trayectoria de endeudamiento es exponencial", advirtió el consultor y asesor blanco que antes se desempeñó en el grupo agrícola UAG.

Buffa pidió tomar en cuenta que por cada dólar adicional que genera el agro, ingresan otros seis al resto de la economía por lo que se le deben buscar soluciones estructurales.

Los problemas de la inserción.

Buffa considera que el agro debe lidiar con la complicación adicional de que Uruguay no ha logrado recientemente mejorar su inserción internacional. "Solamente de aranceles cuando vende carne paga US$ 170 millones anuales. Podría aumentar un 15% lo que vale hoy un novillo si no se pagaran esos aranceles", ejemplificó. La situación actual pone en desventaja a Uruguay frente a algunos de sus competidores como Australia y Nueva Zelanda (que tienen una matriz productiva similar) en la pelea por el enorme mercado chino, dicen los blancos.