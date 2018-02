Crímenes: 70% más que en todo febrero de 2017

En el mes de febrero del año 2016 se registraron 18 homicidios en todo el país. Un año después, el Ministerio del Interior reconoció que hubo 20 crímenes en el segundo mes de 2017. Mientras tanto, a pocas horas de que termine febrero de 2018, la Fundación Propuestas (Fundapro) contabilizó un total de 34 homicidios. Guillermo Maciel, director de Fundapro, aclaró que es "probable" que haya más homicidios. Se trata de los casos que, tras ser lesionadas, las personas mueren días después en centros médicos.

Este fue el mes en el que Cristian "Kiki" Pastorino mató por la espalda a Florencia Cabrera, una joven cajera, madre de un hijo. El asesino resolvió asaltar un supermercado en la tarde del sábado 17. Allí mató a una inocente trabajadora y dejó mal herido a un guardia. Habían pasado 73 días que había asesinado a la madre de su hijo. Cuando se vio rodeado por la Policía se quitó la vida.

"Se está instalando una nueva realidad en materia de homicidios, hay hechos vinculados a la violencia de género, al narcotráfico o a hechos delictivos como rapiñas. Esto ya está consolidado, no es una tendencia", indicó el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado.

Por otro lado, el experto destacó que la criminalidad se extiende a otros territorios. "Hay un corrimiento de situaciones delictivas como son los casos registrados este mes en Minas y Chuy", señaló Parrado.

En febrero mataron a Vanesa Monzón Martínez de 32 años de edad. madre de seis hijos, vivía en Vergara, departamento de Treinta y Tres. El lunes 19 su ex pareja, Daniel Araújo, le dio tres tiros en la cabeza mientras dos de sus hijos dormían y los otros cuatro estaban en un desfile de Carnaval. Tras cometer el crimen, el hombre huyó a Melo en donde fue detenido tras una persecución. Los trasladaron a Treinta y Tres y allí se quitó la vida en una celda.

Reincidencia criminal.

Febrero también fue el mes en que hubo varios acribillados. El día 19, a las 15:51 horas, un joven fue asesinado de por lo menos seis tiros de pistolas calibre 9 milímetros en el barrio Casavalle.

El sábado 24, a la hora 13:25, la Policía supo que una persona herida de bala había ingresado al Hospital Saint Bois. Los médicos tratantes certificaron su defunción y señalaron que presentaba siete orificios producidos por arma de fuego, dos en el rostro, cuatro en el brazo izquierdo y uno en la pierna izquierda.

A la hora 22:14 del domingo 18, en Treinta y Tres y Arostegui, barrio La Filarmónica de Minas, dos jóvenes dispararon desde una moto contra dos hombres de 25 y 26 años que se encontraban tomando mate en la puerta de la casa de uno de ellos. No tenían antecedentes. Ambos murieron. Parrado asume que "hay gente que no le da valor a la vida, la propia y la de los otros". "Se trata de delincuentes que no pueden ser medidos con los valores medios del ciudadano oriental. Pueden volver a matar", indicó.