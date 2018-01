Crimen de Daniela Pérez: esperan resultados de las pruebas de ADN

El fiscal de Treinta y Tres, Maximiliano Sosa, mantuvo una extensa reunión con efectivos policiales de la Jefaturas de ese departamento en el marco de la investigación del crimen de la joven Daniela Pérez, que fue hallada por familiares con un disparo en la cabeza en la tarde del lunes 8, en la playa del Río Olimar.



El fiscal prefirió no hacer declaraciones públicas y el caso viene siendo manejado con total hermetismo. En ese contexto, una fuente policial aseguró a El País que la investigación estaría dirigida hacia una dirección, aunque con varias líneas de acción.



Se confirmó efectivamente la joven recibió un impacto de bala en su cráneo y que hoy viernes, en horas de la tarde, con los resultados que arrojen las pruebas de ADN, podría comenzar a esclarecerse el homicidio.



Además de las pruebas de ADN se realizarán pruebas a los celulares de las personas de su entorno familiar y allegados que fueron confiscados para su estudio.

La Policía no descarta que el autor pueda ser "alguien cercano a la víctima", explicó un jerarca policial, quien no brindó más detalles para no interferir con las tareas que se vienen realizando.



La joven había concurrido al río Olimar a acampar y almorzar con varios familiares. Cerca de las 13 horas del lunes, algunos de sus familiares fueron a la ciudad para hacer compras.

Daniela se quedó con su pareja en el lugar. El hombre, minutos después que se fuera la familia, decidió ir en busca de otro familiar. La joven quedó sola en el campamento.



La familia solo demoró 15 minutos haciendo compras. Cuando regresó, no encontró a Daniela en el lugar. Comenzaron a llamarla, pero seguía sin dar señales de vida. Quién si apareció fue su perra, quien guió a la familia hasta la zona llamada como el Ejido del río, donde fue hallado el cuerpo de la joven.



El padre de la víctima dijo a Telenoche que su hija le había contado que tenía "diferencias importantes" con su pareja.

Investigación en Aceguá

Desde ayer por la mañana, la Policía Científica de Montevideo trabaja junto a personal policial de la seccional 5ª de Cerro Largo y la Fiscal Letreada Adriana Umpiérrez en la investigación sobre la muerte de un anciano en Aceguá.



La casa de la Ederley Dos Santos, de 74 años, está ubicada detrás de la Sociedad Tradicionalista "La Tropilla".



El hombre fue asesinado con un objeto contundente y filoso, dijeron fuentes que tienen a su cargo la investigación. El hallazgo se produjo en la tarde noche del miércoles, pero los vecinos no lo veían desde el domingo.



Las autoridades que llevan adelante la investigación están a la espera de los resultados de las pruebas que habrían recogido en el lugar del crimen los efectivos de la policía científica.