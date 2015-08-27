Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Creían que era narco, se disfrazaron de policías y lo secuestraron

27/08/2015, 10:34
Compartir esta noticia
+ Seguir en
En menos de media hora efectivos ubicaron el rancho donde la banda tenía secuestrado al empresario.
Operativo policial por intento de hurto a un omnibus de Cutcsa en Colon, delincuente muerto luego de un tiroteo con un policia en Calderon de la Barca y Margarita, Mvdeo., auto de policia, patrullero, ND 20140819, foto Maria Ines Hiriart - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Tres delincuentes con partes del uniforme, gorras y chalecos antibalas de la Policía secuestraron el martes 25 a una persona suponiendo que se trataba de un traficante de drogas. La víctima se desplazaba con un amigo en una camioneta Ford Ranger en la zona de Colón.

"Estás hasta las manos. Te tenemos filmado. Entreganos $ 100.000 o abrimos una causa en tu contra", le dijo uno de los secuestradores al dueño de la camioneta Ranger luego de hacerle ingresar en un Chevrolet Corsa, de color crema.

Ante la Justicia, la víctima del secuestro dijo que era chapista.

En tanto, otro delincuente disfrazado de policía manejaba la Ranger a poca distancia del Corsa. Los delincuentes le colocaron un arma en la cabeza a la víctima y le exigieron que llamara a su esposa para pedirle un rescate de $ 100.000.

A los integrantes de un patrullero les llamó la atención que tantas personas viajaran en un auto pequeño. Lo detuvieron. Los delincuentes dijeron que eran policías y que estaban en un procedimiento. Sin embargo, un agente tomó la matrícula del Corsa. Supo que era robado e iniciaron la persecución. Poco después, uno de los tres secuestradores fue capturado.

Remitido por secuestro.

El juez penal Huberto Álvarez y el fiscal Gustavo Zubía procesaron ayer al delincuente capturado por secuestro, usurpación de funciones y receptación. "Se podría llegar a pedir un mínimo de ocho años de pena para este tipo de ilícitos. Me alarma que delincuentes hagan en Montevideo procedimientos policiales utilizando falsos uniformes y chalecos antibalas", dijo Zubía.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
En menos de media hora efectivos ubicaron el rancho donde la banda tenía secuestrado al empresario.

La Policía capturó a un secuestrador; otros dos están prófugos

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar