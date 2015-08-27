Creían que era narco, se disfrazaron de policías y lo secuestraron

Tres delincuentes con partes del uniforme, gorras y chalecos antibalas de la Policía secuestraron el martes 25 a una persona suponiendo que se trataba de un traficante de drogas. La víctima se desplazaba con un amigo en una camioneta Ford Ranger en la zona de Colón.

"Estás hasta las manos. Te tenemos filmado. Entreganos $ 100.000 o abrimos una causa en tu contra", le dijo uno de los secuestradores al dueño de la camioneta Ranger luego de hacerle ingresar en un Chevrolet Corsa, de color crema.

Ante la Justicia, la víctima del secuestro dijo que era chapista.

En tanto, otro delincuente disfrazado de policía manejaba la Ranger a poca distancia del Corsa. Los delincuentes le colocaron un arma en la cabeza a la víctima y le exigieron que llamara a su esposa para pedirle un rescate de $ 100.000.

A los integrantes de un patrullero les llamó la atención que tantas personas viajaran en un auto pequeño. Lo detuvieron. Los delincuentes dijeron que eran policías y que estaban en un procedimiento. Sin embargo, un agente tomó la matrícula del Corsa. Supo que era robado e iniciaron la persecución. Poco después, uno de los tres secuestradores fue capturado.

Remitido por secuestro.

El juez penal Huberto Álvarez y el fiscal Gustavo Zubía procesaron ayer al delincuente capturado por secuestro, usurpación de funciones y receptación. "Se podría llegar a pedir un mínimo de ocho años de pena para este tipo de ilícitos. Me alarma que delincuentes hagan en Montevideo procedimientos policiales utilizando falsos uniformes y chalecos antibalas", dijo Zubía.

En menos de media hora efectivos ubicaron el rancho donde la banda tenía secuestrado al empresario.

La Policía capturó a un secuestrador; otros dos están prófugos