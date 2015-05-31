Crece el "negocio" de robo de motos para desguace

Motos robadas y desguazadas fueron halladas en operativos realizados en distintas zonas de Melo. Dos personas fueron detenidas y se recuperó al menos una decena de motos desarmadas.

El negocio del desguace de motocicletas en Cerro Largo mueve miles de pesos y la Policía exhorta a no dejar los birrodados fuera de comercios y viviendas, y menos "sin tranca".

Personal de la dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, al mando del comisario Homero Silva y bajo la supervisión de José Adán Olivera, llevó a cabo varios procedimientos durante los cuales lograron recuperar elementos sustraídos.

Procedimientos.

Uno de los operativos se concretó en la zona norte de la ciudad, cerca del barrio Falcón, en un campo abierto, donde encontraron varias motocicletas desguazadas y una moto casi entera que fue sustraída en enero en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de ciudad.

Otro de los procedimientos se llevó a cabo en la plaza Aparicio Saravia, donde se logró detener a dos personas que habían robado una motocicleta. El rodado estaba prácticamente desarmado. El detenido y las piezas de la moto fueron trasladados a la dependencia policial. Radio patrulla evitó hace tres días que dos personas se llevaran una moto que estaba estacionada en la madrugada en la vía pública. Cuando los ladrones observaron la presencia policial se dieron a la fuga.

El director de Investigaciones, Homero Silva, dijo que fueron varios los procedimientos por venta de motos hurtadas y de repuestos, así como por robo y receptación.

Negocio del desguace.

El robo y desguace de motos es un "negocio" que ha crecido en los últimos tiempos y mueve cifras importantes por mes en Cerro Largo.

La matemática de los delincuentes es sencilla: ellos saben que por cada motocicleta robada y que luego es desarmada para venderla por "partes", tienen una ganancia real importante en el mercado de repuestos. En Melo, un promedio de dos o tres motos son robadas por día. La Policía, prácticamente todas las semanas, está desbaratando bandas que se dedican al robo de motocicletas en lugares donde, coincidentemente, se vende droga (marihuana o pasta base). Son bandas bastante "aceitadas", dijo Homero Silva, "pero que las conocemos".

Luego de robarlas, las motos son llevadas al "desguazadero", donde otros miembros de la banda tienen el trabajo de desarmar las partes del rodado y comercializarlas.

Incautaron 3.604 motos.

En el curso de tres meses, la Policía intervino 34.686 motos en todo el territorio nacional, de las cuales 3.604 fueron incautadas. En esta última semana en particular, se efectuaron 2.033 nuevos procedimientos, se intervinieron 6.660 birrodados, y se detuvo a 62 individuos por incumplir o infringir las normativas vigentes.

Desguazaderos de motos fueron encontrados en operativos policiales. Foto: F.Flores.

La Policía desbarata en Melo varias bandas especializadas