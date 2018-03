Cosse: "Nos queda mucho por hacer en la legislación laboral sobre teletrabajo"

La ministra de Industria, Carolinia Cosse, aseguró que si bien Uruguay está avanzado en materia de tecnología, "nos queda mucho por hacer en la parte de legislación laboral referente al teletrabajo".



"Necesitamos ver experiencias de otros países porque toda la legislación laboral nuestra está pensada en el marco del trabajo presencial", explicó a El País durante un encuentro en Barcelona.



La ministra indicó que ya se está trabajando en generar puestos de trabajo que no sean presenciales "y está bárbaro porque así los jóvenes no se van, no se tienen que ir del interior para trabajar en Silicon Valley. Pueden quedarse en Uruguay", aseguró.



Para lograr esta nueva forma de trabajo, Cosse indicó que es necesario "adecuar esa legislación" y para esto podría servir la ayuda de otros países que ya la implementen.



En materia de colaboración internacional, la ministra informó que se llegó a un acuerdo para que todos los países de América Latina trabajen y marquen políticas que estén relacionadas con la inteligencia artificial que, según consideró, "es la industria actual y del futuro".



"En Uruguay estamos conformando una mesa de inteligencia artificial que está compuesta por el Ministerio de Industria y por todo aquel que quiera tener algo que ver con este tema dentro de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti)", sostuvo.



Por otra parte, Cosse indicó que "el siguiente paso de Uruguay es poner en la enseñanza a la matemática y meter niñas en la ciencia, que las niñas no tengan miedo de estudiar ciencia. Para que las mujeres puedan ser protagonistas de una nueva economía tienen que tener formación científica", aseguró.



La ministra se presento en el Mobile World Congress, que en cuatro días reunió a 108.000 asistentes, en el panel denominado “Expanding Digital Services To The Next Billion” .