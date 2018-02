Corte pospone decisión por restitución de niña a España

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) postergó para dentro de un mes las actuaciones sobre la solicitud de revisión de dos resoluciones judiciales que ordenaban a la madre de una niña de cinco años restituirla a España en un plazo lo más breve posible.

En un dictamen efectuado ayer, la Corte desestimó una serie de pruebas solicitadas por ambos progenitores y fijaron una audiencia para el próximo 8 de marzo. En esa oportunidad declararán ante la Corporación dos testigos presentados por la madre de la niña.

Los ministros de la Suprema Corte hicieron lugar al pedido de la madre de la niña, M.N.U.M. e incorporaron al expediente a estudio cuatro documentos vinculados con hechos ocurridos en España. También resolvió que se incluyera dos expedientes judiciales: uno de ellos plantea la necesidad de que Uruguay restituya la niña por violencia doméstica cometida por la madre (Juzgado de Familia) y la denuncia de la progenitora contra su expareja, P.S., por eventuales abusos (Juzgado Penal).

La resolución de la Corte, firmada por la presidente de la Corporación, Elena Martínez y por los ministros Jorge Chediak y Felipe Hounie, advierte que fueron rechazadas varias pruebas presentadas por la madre: un CD que contiene una grabación de audio y un video de tres segundos que muestra a un hombre ingresando a un edificio.

La resolución de la Corte, a la que tuvo acceso El País, consideró que estas pruebas son "manifiestamente impertinentes" ya que no tienen relación con el objeto del recurso de revisión presentado por la madre de la menor.

Con el mismo argumento, el Poder Judicial también denegó el pedido de la madre de que la Corte libre un exhorto a España sobre un expediente judicial tramitado en una sede de una localidad española.

La madre de la niña propuso a la Corte varios testimonios que acreditaban la aversión de la niña respecto a su defensor, Walter Pristch, en el Juzgado de Familia donde se analizó la restitución de la menor a España. La Corte entendió que, aunque dando por buena dicha versión, "no se advierte" que la prueba propuesta por la madre guarde relación alguna con supuestas maniobras fraudulentas, colusión (pactar con un tercero), existencia de sentencias contradictorias que tuvieren autoridad de cosa juzgada entre las partes y nulidad por indefensión. Todo ello, advierte la Corporación, no constituye el "acotado objeto" del recurso de revisión en estudio, por lo cual no se recabarán esos testimonios.

En sus escritos, la madre propuso a la Corte testimonios sobre que el padre de la niña se opuso a la adopción de medidas de protección dispuestas por parte del Juzgado de España y, además, planteó pruebas sobre el arraigo de la niña en Uruguay.

Ambas probanzas también fueron desestimadas por la Corte por el mismo motivo: no tienen relación con el recurso de revisión.

Con respecto a la pruebas ofrecidas por el padre de la niña, la Corte rechazó la entrega del testimonio de la doctora López Vera sobre la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado por entender que no guarda relación con el objeto del proceso.

Por el mismo motivo, la Corte denegó el contenido de un pendrive relacionado con un testimonio de guarda y custodia de la niña tramitado en el Juzgado de Lleida, España.

La defensora de la niña solicitó un peritaje psicológico al padre de la menor. La Corte también lo desestimó.

Decisión.

El 3 de octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a un recurso de revisión presentado por la madre de la niña contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno y contra un fallo del Juzgado Letrado de Familia de 8° Turno que ordenaban la restitución inmediata de la menor a España.

El Tribunal de Apelaciones dispuso, además, que el padre no podía acercarse a un radio de 500 metros respecto de la niña y de su madre, quien ejercerá la tenencia provisional de la pequeña.

Ante la Corte, la madre invocó tres causas de revisión de los dos fallos: hay una contradicción entre la sentencia del Juzgado de Familia de 8° Turno y una resolución del Juzgado de Familia Especializado de 4° Turno; existió colusión entre el defensor de la niña (Dr. Walter Pristch) y la defensa del padre, P.S. o, al menos, el primero realizó "maniobras fraudulentas" en perjuicio de la niña y de su madre y la sentencia es nula por indefensión, ya que dispuso la ejecución de la restitución sin que la madre pudiera presentar múltiples defensas.

Por unanimidad, la Corporación resolvió que correspondía revisar el expediente porque la madre "acreditó sumariamente" la eventual colusión o maniobra fraudulenta del defensor de la niña.

De esta forma, advirtió la Suprema Corte de Justicia, se cumplió con el primer requisito establecido por el Código General del Proceso (C.G.P.) para hacer lugar a un recurso de revisión de un fallo.

Además, la corporación impuso como garantía suficiente la suma de US$ 30.000, que deberá hacerse efectiva en el plazo de 36 horas mediante aval bancario.

El impacto de la revisión del caso.

El 4 de octubre del año pasado, el entonces presidente de la Suprema Corte y actual ministro, Jorge Chediak explicó los alcances de la decisión de la Corporación de revisar la restitución de la niña a España. "Esperemos que no haya inconvenientes con España. Esta (la medida cautelar) no es una negativa a la restitución de la niña. Es simplemente una suspensión provisoria del cumplimiento de la restitución para analizar el recurso de revisión", dijo Chediak. Agregó que "lamentablemente la resolución del recurso no será inmediata por la naturaleza del mismo". Con respecto al caso, Chediak recordó que, a esta altura, "no se cumplió" con el convenio de La Haya que busca la celeridad de la restitución de los menores a sus países de origen.