Cortan ruta y queman cubiertas por un preso

Ayer de noche volvió a repetirse el corte de ruta con quema de cubiertas en los accesos, entre Capurro y La Teja. Estos episodios ya se habían registrado el pasado 29 de julio y hace escasas semanas, con las mismas características.

La Policía Caminera, con apoyo de la Guardia Republicana y personal de la comisaría de la zona, debieron intervenir para dispersar a los manifestantes que continúan reclamando la liberación de un preso acusado de participar en el homicidio de un joven en Tres Ombúes.

Efectivos de la Republicana obligaron al repliegue de los manifestantes al costado de la ruta mientras Bomberos trabajó para apagar el fuego generado por las cubiertas en la senda de ingreso a la capital.

Fueron detenidas dos personas y no se registraron incidentes, salvo por denuncias de robos ocurridos aprovechando los incidentes y la detención de vehículos. Hubo largas colas a la hora en que se produjeron los cortes.

La vocera de Caminera, Jennifer de León, informó que fueron "unas 50 personas" las que cortaron los accesos, a la altura del kilómetro 4,300, cerca del puente de Carlos María Ramírez.

El jueves 23 de julio ocurrió la balacera en Tres Ombúes, que dejó a un joven sin vida y a otros tres heridos.

El domingo 26, el juez de 3° Turno, Gustavo Iribarren, procesó con prisión a dos sujetos por homicidio y lesiones graves en calidad de autor y coautor. Descartó asimismo la culpabilidad de otros dos que se habían declarado culpables, pero cuyos testimonios se contradecían con los hechos.

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