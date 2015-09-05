Cortan las rutas para exigir liberar detenidos

Esta no es la primera vez que residentes de barrios periféricos cortan rutas nacionales exigiendo la libertad de personas detenidas.

El 29 de julio de este año, a la altura del barrio Capurro, 50 personas cortaron totalmente los accesos a Montevideo y quemaron neumáticos. Reclamaban la liberación de dos sujetos que fueron remitidos a la cárcel por matar a tiros a un joven y balear a otros tres en un incidente ocurrido el 23 de julio de este año en el barrio Tres Ombúes.

El Ministerio del Interior ordenó a la Guardia Republicana que desalojara la ruta por la fuerza, ya que están prohibidos por ley cortes totales de vías de tránsito.

Cuando se dirigían al lugar dos dotaciones de grupos de choque, los manifestantes se retiraron tras negociar con efectivos de las seccionales 19a, 24a y Policía Caminera.

Supuesta injusticia.

Sobre la Ruta 1 en la intersección con Cibils, unas veinte personas realizaron el 9 de marzo de este año una quema de cubiertas por una supuesta injusticia en el procesamiento con prisión de un individuo.

Según el jefe de relaciones públicas de Policía Caminera, Daniel Segovia, el corte de la Ruta 1 fue realizado por allegados y familiares de un individuo imputado con prisión.

Insatisfechos con el proceso judicial realizado, decidieron cortar el paso a los vehículos mediante la quema de neumáticos, provocando una cola de varios kilómetros de largo. Segovia sostuvo que "realizaron este corte porque quieren que la prensa y la Justicia escuche su reclamo".

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