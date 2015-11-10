Coparon una casa y golpearon a una embarazada de 6 meses

Los delincuentes ingresaron a la casa sobre las 20 horas y sorprendieron a dos mujeres. Una de ellas, de 21 años, estaba en su sexto mes de embarazo. Rompió bolsa y fue trasladada a un centro de salud.

Ayer sobre las 20 horas una mujer de 44 años y su hija de 21 estaban en una casa ubicada en las proximidades del kilómetro 21 de la ruta 8.

En cierto momento fueron sorprendidas por dos hombres que ingresaron por la fuerza, exigiéndoles sus pertenencias.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo uno de los hombres golpeó a la joven, embarazada de seis meses. Los delincuentes tomaron la cartera de la mujer y escaparon.

Inmediatamente la joven embarazada fue trasladada a un centro de salud, donde los médicos constataron que había roto bolsa y tenía traumatismo de abdomen, por lo que quedó internada.

La Policía investiga y en el correr del día ampliará información sobre el estado de salud de la víctima.

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