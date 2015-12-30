Coparon una casa, encerraron a todos en el baño y robaron hasta el auto

Los delincuentes esperaron a que el dueño de la casa abriera la puerta a una mujer que iba de visita y entraron a la fuerza. Encerraron a todos en el baño y se robaron billeteras, dinero, una computadora y el auto de la familia.

Ayer martes minutos antes de las 22 horas, una mujer llegó a la casa de su amigo, ubicada en la intersección de als calles Nelson y Carmelo, en el barrio Atahualpa.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, la mujer golpeó la puerta y vio que dos hombres en actitud sospechosa la estaban mirando, recostados en un auto que estaba estacionado.

En el momento en que el dueño de casa abrió la puerta, los desconocidos se acercaron y empujando a la mujer hacia adentro de la vivienda ingresaron.

Una vez adentro, amenazaron con armas de fuego a los dos hombres y la mujer. Luego los encerraron en el baño y revolvieron toda la casa: se llevaron billeteras, una computadora, celulares y el auto del dueño de la vivienda.

Un vecino escuchó ruidos y se comunicó con el sistema de emergencias 911. Cuando los policías llegaron llamaron a la puerta y como nadie salió entraron a la fuerza. Encontraron a las personas encerradas en el baño, ninguna estaba lesionada.

Los agentes informaron al Centro de Comando Unificado los datos del auto robado, así como también los datos del vehículo sobre el cual se encontraban recostados los delincuentes antes del copamiento.

Este auto estaba requerido, ya que había sido robado el día anterior. Luego de su análisis fue devuelto a sus dueños.

Una hora después del asalto, la Policía encontró un auto incendiado en las inmediaciones de Jiménez De Aréchaga y Martínez Nieto. Era el auto del dueño de la casa que fue copada.

La Policía investiga el hecho y busca a los delincuentes.



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