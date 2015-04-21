Coparon la terminal de ómnibus de Florida

La terminal de ómnibus de Florida fue copada por personas armadas que asaltaron el bar del lugar y la oficina de la empresa CITA.

La Policía tomó declaraciones a las víctimas del atraco y analiza lo grabado por una cámara de la terminal, aunque aún no fueron identificados los agresores para intentar su detención.

El incidente ocurrió el domingo aproximadamente a las 23:30 horas, cuando tres individuos encapuchados y armados rompieron el vidrio de una puerta de entrada a la terminal, ingresaron al local de la empresa de transporte CITA —cerrado a esa hora— y lo asaltaron.

No conformes con el botín, siguieron su raid criminal en el bar de la terminal de pasajeros, donde redujeron y robaron las pertenencias a los clientes presentes (incluidas billeteras y celulares) para luego encerrarlos en la cocina. A uno de los clientes que se resistió lo hirieron con un culatazo en la cabeza.

A los tres individuos que ingresaron a consumar este violento robo en la terminal los esperaba un cuarto integrante de la banda, en un auto Fiat matrícula SAF 9430, que había sido denunciado como robado en Montevideo.

Tras el asalto, el vehículo fue dejado en las inmediaciones del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, en la calle Freire casi Alejandro Gallinal.

Ayer lunes, la Policía — cuya jefatura queda a dos cuadras de la terminal de ómnibus— le tomó declaraciones a las víctimas del asalto, como parte de la investigación que lleva adelante para identificar y detener a los autores de este copamiento.

Si bien los tres individuos que concretaron el asalto estaban encapuchados, fuentes de la Policía dijeron a El País que la filmación que se estudia aporta elementos para su identificación. En la grabación no se puede ver claramente qué tipo de armas utilizaron los delincuentes, agregaron las fuentes policiales.

La investigación de este copamiento está bajo la responsabilidad de la jueza de Florida de 1.º Turno, María Fernanda Morales.

Tres encapuchados realizaron asalto a 2 cuadras de Jefatura