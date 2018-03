Coordinadora de Feminismos llama a las mujeres uruguayas a hacer paro de 24 horas

La Coordinadora de Feminismos del Uruguay realizó esta mañana una conferencia de prensa en la que se convocó a las mujeres uruguayas a realizar un paro de 24 horas el jueves 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, en Montevideo se llevará a cabo una marcha ese día que comenzará a las 18 horas en la Plaza Cagancha y finalizará en la Universidad de la República. A la marcha del año pasado concurrieron unas 300 mil personas.

Para las mujeres que no pueden realizar el paro, se recomienda que concurran con un lazo violeta en señal de apoyo y que le dejen a los hombres las tareas domésticas.



"Buscamos un cambio social profundo, no solo leyes", señalaron desde la Coordinadora. Como ejemplo mencionaron la situación en torno a la ley del femicidio: "es punitiva, no soluciona el problema de fondo, no soluciona la opresión doméstica".

Para el interior del país también hay manifestaciones e intervenciones previstas.



En Artigas, habrá una concentración y marcha desde Plaza Batlle a Plaza Artigas, que comenzará a las 19 horas.



En Colonia, se realizarán manifestaciones en tres zonas distintas. A las 18 en la Plazoleta Artigas de Colonia Valdense iniciará una marcha hasta la Plaza de la Libertad. Una hora después comenzará una concentración en la Plaza Independencia de Carmelo. Mientras que en la Plaza del reloj de Colonia del Sacramento se realizará un acampe desde las 10 de la mañana, que finalizará con la lectura de la proclama a las 19.



En Canelones, en el eje de la Ruta 8, habrá una concentración a las 15:30 con posterior marcha rumbo a Pando, mientras que a las 18 se llevará a cabo una concentración en la Plaza de las Madres en Atlántida. A esa misma hora también habrá una concentración en la Plaza San Antonio, de la localidad homónima. Por último, sobre las 20 horas iniciará una marcha desde la Casa de la Cultura en Santa Lucía.



Las mujeres de Durazno podrán concentrarse desde las 18 horas en la Plaza Sarandí.



En Florida, se realizará una oratoria a las 18 en la Plaza de la Mujer. A las 18:45 la concentración se trasladará a Independencia y Rodó y sobre las 19:30 iniciará la marcha.

En Río Negro, una marcha iniciará a las 18 horas desde la Plaza Rivera de Fray Bentos y otra desde Farmacia Garcén, en Young, a las 18:30.



En Maldonado, habrá una concentración y marcha desde las 17 horas en la explanada de la Intendencia. A las 18 horas comenzará una marcha la Plaza Colistro de Pan de Azúcar y otra en la Rotonda de Piriápolis.



En Paysandú, se realizará una concentración en 18 de julio y Treinta y Tres Orientales desde las 18 horas.



En Rocha habrá una concentración en la Plaza Independencia a las 17:30 con posterior marcha hacia la Plaza Congreso.



En Rivera, la concentración será a las 9 de la mañana en la Plaza Artigas.



En San José, habrá una concentración con marcha a partir de las 18:30 en 25 de mayo y Pbro. Bentancur.



En Salto, la concentración será a las 19 horas en Plaza Artigas.



En Soriano, la concentración será a las 18:30 horas en Plaza Independencia.



Por último, en Treinta y Tres, se realizará una marcha desde el monumento de la mujer a as 18 horas.