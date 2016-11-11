Cooperativas critican masificación de tarjeta: "Va a terminar con el guarda"

El paro comenzó a las 9:00 horas. Utilizando sus ómnibus, las cooperativas cortaron la avenida 18 de Julio frente a la Intendencia de Montevideo.

El secretario general de la Asociación de Cooperativas de Transporte (Ascot), Jorge Acosta, dijo esta mañana a Informe Nacional de radio Uruguay que pedirán una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez, el intendente Daniel Martínez y la Mesa Política del Frente Amplio para informar sobre la situación del transporte.

El dirigente sostuvo que "la idea es que estén al tanto de en qué está el transporte y plantear un plan de movilidad consensuado y que lo hagamos entre todos".

Y criticóla masificación de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), señalando que el aumento del boleto para quienes no la poseen perjudica al que tiene menos: "Es un disparate que pague más el que tiene menos".

Acosta dijo que la asociación rechaza la masificación de la tarjeta STM porque quita puestos de trabajo: "Va a terminar con el guarda y estamos en contra de esa masificación de la tarjeta y de la forma que fue implementada: sin consulta a los trabajadores".

Este jueves a las 9:00 horas comenzó un paro de las cooperativas de ómnibus en contra de las aplicaciones en el transporte público. La movilización se llevó a cabo el mismo día en que se estrena en Uruguay Cabify, una aplicación similar a Uber que debuta con viajes gratis como oferta lanzamiento.

Utilizando sus ómnibus, las cooperativas cortaron la avenida 18 de Julio frente a la IMM.

Allí se estuvo desarrollando el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, auspiciado por la empresa Cutcsa.

Varios sindicatos del transporte están en guerra contra las aplicaciones.

El jueves pasado el sindicato del taxi (Suatt) realizó un paro de pocas horas e interrumpió nuevamente la avenida 18 de Julio durante el horario pico de la tarde. Volvió a concentrarse ante la explanada de la Intendencia con apoyo de decenas de vehículos.

En la tarde del martes el Suatt paró sus actividades para reunirse en asamblea y movilizarse, nuevamente ante el Parlamento y la Intendencia.

Los trabajadores sindicalizados se vieron fortalecidos luego de frenar el plan de quitar el "cero ficha" propuesto el día 2 de noviembre pasado. El plan buscaba incrementar la recaudación en el sector ya que desde la llegada de las aplicaciones los ingresos cayeron a la mitad.

Mientras tanto, el Parlamento debate dos proyectos de ley relacionados con la regulación de las actividades que se contratan mediante aplicaciones, ambos proyectos presentados por legisladores oficialistas.

Legisladores del Frente Amplio manejan la posibilidad de generar un tercer proyecto pero hasta el momento el asunto sigue sin avances.

En tanto, la comisión parlamentaria respectiva continúa recibiendo a las partes interesadas. Ayer estuvieron delegados de la Asociación de Choferes de las aplicaciones.

Al salir de la reunión se mostraron contrarios a algunas iniciativas manejadas por los legisladores del oficialismo.

Interna.

Mientras tanto, la interna de los sindicatos del transporte está que arde. La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) tiene la particularidad de que sus integrantes tienen participación social en las compañías. Por tanto, los afiliados al sindicato también son patrones.

Las cooperativas controlan algo menos del 30% de los ómnibus que circulan por Montevideo, frente a las compañías Cutcsa y COME que mantienen el resto del sistema.

Planteo.

La plataforma reivindicativa de Ascot asume temas propios y otros que no tienen que ver directamente con la situación de los buses.

"Por una reestructura acordada para que nadie quede sin trabajo, contra Tubus, Uber y toda forma de transporte ilegal, contra la discriminación tributaria y de aportes hacia las Cooperativas y porque en marzo queremos cobrar nuestro aumento como corresponde por convenio salarial", dice la proclama de las cooperativas.

La movilización de los ómnibus incluirá a las dos cooperativas que se mantienen en el mercado, Coetc y UCOT. Reclaman que los 40 excooperativistas de Raincoop que no fueron reincorporados al sistema de transporte vuelvan al trabajo en una de esas cooperativas.

Una fuente de la Unión Nacional de Obreros del Transporte (UNOT), el sindicato que reúne a todo el sector transportista, consignó que el paro del jueves es una "movida" de dirigentes del Partido Comunista para "solidarizarse" con el Sindicato del Taxi (Suatt), donde ese sector no tiene mayoría.

"Vinieron a la UNOT a pedir un paro general para esa fecha, le dijimos que no porque cuando hace un año salimos a hablar de las aplicaciones ellos se pusieron en contra", indicó ayer a El País un dirigente de la UNOT que habló a condición de que no se revelara su identidad.

"Es un tema que no se va a resolver con la movilización porque es un tema que depende del Poder Ejecutivo. Si ellos no se ponen las pilas el fenómeno va a seguir creciendo", agregó el dirigente sindical.

Por su parte, el dirigente de las cooperativas del transporte, Miguel Marrero, negó esa versión y aseguró que "no se trata de una movilización en solidaridad con el Suatt" sino que es contra las aplicaciones en el sector en general. Además, indicó que "dirigentes comunistas hay en todos los sindicatos".

Marrero y otros dirigentes sindicales han participado en distintas movilizaciones del taxi. "Hemos llevado la solidaridad a los trabajadores", afirmó.

Aplicación.

La oferta de Cabify para su debut implica un descuento de $ 200 por viaje dentro de un radio de acción que va desde Malvín hasta el Centro. "La política es comenzar a trabajar en una zona acotada que comienza en el entorno de la rambla, Gallinal, Bulevar Artigas y Avenida Italia", explicó la empresa. Por tanto, se estima que en el primer día de actividad un número muy importante de los viajes serán gratuitos.

Mientras tanto, los días viernes, sábado y domingo próximos la aplicación ofrecerá un descuento del 50% en el servicio, según dijeron a El País fuentes de la empresa.

Cabify anunció que dará sus primeros pasos en Uruguay con empresas legales. De hecho, en la primera etapa trabajará únicamente con los servicios de remises, un sector que cuenta con autorización desde hace muchos años.

Más adelante la empresa podría sumar otros choferes en la medida que cambie la legislación específica, según explicó el informante de la firma.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, defendió a la aplicación Cabify de la que dijo que "no tiene la actitud patoteril" que sostiene su competidor, UBER.

Martínez habló durante la apertura del Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, donde señaló que Cabify "vino en una posición democrática y de respeto y no patoterismo", según informó a los medios.

La aplicación Cabify pertenece a una empresa de origen español. Los informantes indicaron que la firma trabajará con una tarifa única, y que "no tiene pensado competir en precio sino en calidad del servicio".

Días atrás el CEO para América Latina de la empresa, Ricardo Weder, dijo al suplemento El Empresario, de El País, que "cada conductor tendrá que pagar los impuestos correspondientes porque es el modelo que tenemos en otros países. (...) Nuestros choferes deberán pasar por pruebas psicométricas, tests psicológicos, chequeos de las unidades, cursos de introducción y de la ciudad".

Agregó que "no cobramos tarifas dinámicas y nuestro sistema detecta usuarios más frecuentes, entonces, cuando hay horas de alta demanda, estos tienen preferencias".

Hasta el momento no se sabe el número exacto de móviles que tendrá disponible. Semanas atrás se manejó que podrían ser unos 1.000, pero ahorra desde la compañía se dice que "durante la primera etapa se pondrá en funcionamiento a varias decenas de vehículos".

El día viernes en la mañana el gerente de la compañía para Uruguay, Manuel Gross, ofrecerá una conferencia de prensa para informar los detalles de la operativa en el país.

Movilización sobre la principal avenida

La explanada de la Intendencia se ha vuelto el "protestódromo" del transporte. Cada pocos días los sindicatos del taxi o de las cooperativas de transporte colectivo resuelven cortar la avenida 18 de Julio para hacer saber sus reclamos. El sistema de manifestación se ha visto acelerado desde la llegada de las aplicaciones y la crisis de la excooperativa Raincoop. Con el pasar de los meses se ha pasado de la modalidad de cortar toda la avenida a permitir el pasaje en una de sus vías. En algunos casos intervinieron la Policía y los inspectores de Tránsito.

En mayo sacan efectivo de taxis

El drama de la inseguridad sigue castigando con dureza a los trabajadores del transporte y de otros sectores. En ese sentido, el próximo 24 de noviembre el Pit-Cnt realizará una conferencia sobre el tema con la presencia de distintas autoridades nacionales, según confirmaron a El País fuentes sindicales. Se trata de una actividad promovida por sindicatos del transporte y de otras actividades.

Una de las iniciativas que se han presentado como forma de reducir el impacto del delito, es la reducción de la cantidad de dinero que manejan.

Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía, anunció que la eliminación del efectivo en los taxis se producirá en el mes de mayo del año 2017, según dijo en declaraciones a Canal 4. El funcionario afirmó que antes de esa fecha se deberá cumplir con varias etapas.



PABLO MELGAR Foto: Fabián Tiscornia

BATALLA DEL TRANSPORTEPABLO MELGAR