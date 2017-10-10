Convocan a marchar esta tarde por femicidio en Punta Carretas: el número 25 del año

montevideo

Ayer fue procesado con prisión el presunto autor del homicidio de una mujer en su casa de Punta Carretas, cometido el pasado 3 de octubre. Se trata de su ex pareja, un hombre que desde hacía un mes pretendía reiniciar la relación amorosa.



La Coordinadora de Feminismos del Uruguay convoca a una marcha para la tarde de hoy martes, a raíz de un nuevo femicidio: según informan el número 25 en lo que va del año.

La concentración en Plaza Cagancha está convocada para las 19 horas y desde allí macharán.

En la publicación de Facebook mediante la cual llaman a la manifestación, señalan: "Estamos en la calle, porufb01adamente, para denunciar una y otra vez la violencia machista".

El último femicidio fue el de una mujer de 40 años en Punta Carretas: procesarona su expareja, pero la jueza Ana Ruibal le tipificó el delito de homicidio y no de femicidio, ya que aún no fue promulgada la norma que da origen a la nueva figura que aumenta la pena cuando se trata del crimen de una mujer con la cual el asesino mantuvo una relación amorosa.

