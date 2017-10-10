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El País Información

Convocan a marchar esta tarde por femicidio en Punta Carretas: el número 25 del año

10/10/2017, 10:38
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Marcha por un nuevo femicidio. Foto: Coordinadora de Feminismos UY

montevideo

Ayer fue procesado con prisión el presunto autor del homicidio de una mujer en su casa de Punta Carretas, cometido el pasado 3 de octubre. Se trata de su ex pareja, un hombre que desde hacía un mes pretendía reiniciar la relación amorosa.

La Coordinadora de Feminismos del Uruguay convoca a una marcha para la tarde de hoy martes, a raíz de un nuevo femicidio: según informan el número 25 en lo que va del año.

La concentración en Plaza Cagancha está convocada para las 19 horas y desde allí macharán.

En la publicación de Facebook mediante la cual llaman a la manifestación, señalan: "Estamos en la calle, porufb01adamente, para denunciar una y otra vez la violencia machista".

El último femicidio fue el de una mujer de 40 años en Punta Carretas: procesarona su expareja, pero la jueza Ana Ruibal le tipificó el delito de homicidio y no de femicidio, ya que aún no fue promulgada la norma que da origen a la nueva figura que aumenta la pena cuando se trata del crimen de una mujer con la cual el asesino mantuvo una relación amorosa.

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