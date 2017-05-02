Convocan a marcha tras el décimo femicidio del año en Uruguay

La Coordinadora de Feminismo del Uruguay convoca esta tarde a marchar reclamando justicia por la reciente muerte de una mujer de 49 años en Tacuarembó, a manos de su expareja.

La semana pasada,en la ciudad de Tacuarembó, un hombre de 49 años mató a puñaladas a su expareja, de la misma edad, y después de encerrarse en el dormitorio se degolló.

La organización Mujeres de Negro confirmó que con esta muerte ya son 10 las asesinadas por violencia de género en lo que va de 2017 en Uruguay.

La Coordinadora de Feminismos del Uruguay invita desde redes sociales a manifestarse esta tarde en en Centro de Montevideo bajo el lema "¡Tocan a una, tocan a todas!¡Nos queremos libres, nos queremos vivas".

La convocatoria es para concentrarse sobre las 19 horas en la Plaza Libertad.

"Estamos juntas, ¡otra vez salimos a la calle!Porque ninguna nos es indiferente y a todas nos tocan.Porque esta suma de ausencias nos vuelve cada vez más fuertes en nuestra presencia y nos potencia en el encuentro", se lee en el evento creado en Facebook.

Según informó la emisora Zorrilla, el crimen de la mujer de Tacuarembó ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Juan Domingo López.

La pareja ya no convivía desde hacía dos años, pero los testimonios de vecinos indicaron que el hombre frecuentaba la casa de la mujer.

Durante su matrimonio ellos tuvieron dos hijas, hoy adolescentes, las cuales estaban durmiendo en la casa; por lo menos una de las jóvenes habría terminando siendo testigo del macabro asesinato cometido contra su madre.

Una de las versiones manejadas a nivel local revela que los residentes en el barrio quedaron conmovidos y sorprendidos porque no habían sido testigos de señales de violencia aunque sí de algunas discusiones.

ESTA TARDE