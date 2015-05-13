Continúan prófugos los matadores de niña de 3 años

Investigadores policiales creen que están cerca de atrapar a tres prófugos vinculados a la muerte de una niña de tres años en la tarde del sábado 9 en el Cerrito de la Victoria. El objetivo de los delincuentes era el padre de la pequeña, quién recibió un disparo en el tórax y se encuentra internado en una mutualista.

La menor baleada viajaba entre su padre y su madre en una moto Zanella.

Dos sujetos, uno de ellos con antecedentes penales por rapiña conocido como "el Colo", se desplazaban en una moto. La Policía trata de dilucidar si "el Colo" fue el que disparó varios tiros a "el Diego" y a la niña o el autor de los mismos es un joven de 19 años que carece de antecedentes penales.

Por lo menos cinco balazos efectuaron los asesinos cuando la moto Zanella manejada por "el Diego" llegó a la esquina de Juan Rosas y Guenoas (Cerrito de la Victoria).

La pequeña murió enseguida por un balazo en la cabeza. El padre fue internado en un CTI por disparo en el tórax.

Hasta el momento, la indagatoria policial no arrojó evidencias acerca de que la balacera estuviera vinculada a un trasfondo oscuro como el tráfico de drogas. Esa fue una hipótesis policial primaria porque el padre de la menor tiene antecedentes por tenencia de estupefacientes no para consumo. Sin embargo, los testigos que concurrieron a declaran a la Policía señalaron que el enfrentamiento se suscitó por un "lio de faldas". Es decir, los homicidas y "el Diego" son amigos de dos hombres enfrentados por aventuras extramatrimoniales e insinuaciones a través de las redes sociales. Hace 15 días, el "Diego" le propinó una paliza a uno de los sujetos que le disparó.

Otras fuentes del caso señalaron que la Policía investiga a uno de los prófugos por otro homicidio ocurrido en la zona.

"El padre de la menor fallecida tenía más antecedentes que los que viajaban en la moto y le dispararon. Pero se trata de gurises que tienen muchas entradas en la Policía", dijo una fuente judicial a El País.

El padre, que también fue herido, aun está internado en un CTI