Continúa negociación en Tienda Inglesa

Representantes del sindicato de Tienda Inglesa, del Pit-Cnt y de la cadena de supermercados se reunieron por separado ayer con el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, y acordaron continuar negociando en busca de un acuerdo que permita mantener todos los puestos de trabajo.

Washington Béduchaud, del sindicato de Tienda Inglesa, explicó a El País que el Ministerio de Trabajo pidió a ambas partes tiempo para seguir buscando un acuerdo y "ver si podemos construir alguna salida favorable", ante lo que los trabajadores se mostraron "dispuestos a seguir hablando".

Béduchaud explicó que las reuniones se mantuvieron por separado con Mesa, quien les comunicó que en las próximas horas convocará a las partes "para entablar un ámbito de diálogo".

Por su parte, fuentes de la empresa dijeron: "Fuimos al encuentro convocado por el Ministerio de Trabajo y seguimos negociando, en buenos términos, la búsqueda de acuerdos".

La directiva del sindicato había llegado a un acuerdo con la dirigencia sindical para limitar una serie de beneficio que tienen los trabajadores, pero la fórmula fue rechazada por una asamblea. Tras la decisión, representantes de Tienda Inglesa comunicaron al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que "están en riesgo mil puestos de trabajo".

En octubre de 2016 la cadena fue comprada por un grupo liderado por el banco Goldman Sachs.

Tienda Inglesa. Foto: Fernando Ponzetto

REUNIÓN EN TRABAJO