Contenedores desbordados: a fin de mes llegan los primeros 5 camiones

Al igual que la semana pasada, en varios puntos de Montevideo hay contenedores desbordados de basura. La IMM contará a fin de mes con cinco camiones nuevos y para fin de año en total habrá 20 vehículos nuevos que según la comuna solucionarán definitivamente el problema.

La semana pasada varias zonas de Montevideo tenían sus contenedores saturados, acumulando basura en el entorno de calles y veredas.

Una delegación de Adeom que participa del comité de seguimiento de la limpieza se reunió en esos días con las autoridades municipales y en ese encuentro se indicó que los problemas con la flota de camiones subsisten y que en esos días a uno de ellos se le había salido una rueda cuando transitaba por el Viaducto.

Esta semana varios contenedores de la capital volvieron a verse desbordados.

Desde la cuenta de Twitter de la comuna se informó que están trabajando para solucionar la situación.

Y el intendente Daniel Martínez informó, en declaraciones recogidas por radio Monte Carlo, que a fin de este mes contarán con 5 camiones nuevos. Estos vehículos se incorporaran a la flota de inmediato en sustitución de algunas de las unidades que hoy no circulan.

Marínez aseguró que a fin de año el problema de la basura estará solucionado ya que se espera que hayan llegado un total de 20 nuevas unidades.

En redes sociales los usuarios se quejan desde diferentes puntos de la capital:

?En días pasados fue cambiado el gerente de la División Limpieza de la Intendencia Daniel Nogueira, ingresando en su lugar Eduardo Parra, quien fuera encargado de mantenimiento de la flota de camiones y más recientemente director de la Región Oeste de Limpieza.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Óscar Curutchet, dijo en declaraciones a los medios, recogidas por Telenoche, que se lo removió a raíz de una situación de “emergencia” en la recolección de la basura de la capital.

El jerarca reconoció que la actual administración “no encontró un adecuado funcionamiento en el área de la basura, por lo que hay que modificarlo totalmente”.

Y señaló que "no había mecánicos, control de stock en compras ni cuantificación de la información para tomar las decisiones correctas, por lo que se hacen necesarios cambios profundos”.



