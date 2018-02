Consejero: "Pensar cualquier resultado educativo se judicialice es inmanejable"

El consejero de Primaria, Héctor Florit, se refirió esta mañana al caso de la menor que repitió su curso en el colegio Santa María de los hermanos maristas, pero un juez resolvió que lo aprobara.



En declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, Florit recordó que en el 2017, 998 niños repitieron el cuarto grado (el nivel que estaba cursando la niña) y 12.000 en total deberán recursar en 2018. Por este motivo, consideró que "pensar que cualquier resultado educativo se judicialice es una situación inmanejable".



"Son 998 niños cuyas familias podían sentirse con el mismo agravio que la familia de esta niña", manifestó el consejero y señaló que "la repetición no es una sanción, es una estrategia pedagógica". "No hay ninguna resolución de Primaria que limite o prohíba el derecho de los niños y maestros a recursar un año cuando se entiende que promoverlo es generarle condiciones que el niño no tiene para recorrer con éxito el aprendizaje", indicó.



De hecho, el caso de la menor ya produjo un efecto contagio: la madre de un alumno de segundo año que asistía a un colegio privado del interior, está haciendo consultas con abogados para exigir que la Justicia promueva a su hijo, basándose en que en la escuela le venían diciendo desde mayo que tenía dificultades de aprendizaje, pero la psicóloga particular opinaba lo contrario.

Florit aseguró que, por ejemplo, "una situación similar en la Universidad de la República sería catastrófico. Imaginemos cientos de estudiantes recurriendo fallos de un examen de cálculo".



Sobre el comunicado de la gremial de magistrados, que acusó a las autoridades de la educación de tener una "reacción corporativa", el consejero de Primaria respondió que en todo caso, eso "es una reacción de otra corporación" y afirmó que las declaraciones del sector educativo "no desdeña que el Poder Judicial o ámbitos jurisdiccionales puedan participar o intervenir cuando hay derechos supuestamente vulnerados".



"Yo entiendo que puede haber una familia que frente a una repetición se sienta menoscabada y pueda recurrir al ámbito de la Justicia, (pero) creo que la acción de amparo no corresponde, porque había otras instancias que se podrían haber recurrido y una regulación de Primaria que habilita la promoción, incluso en marzo, a quien quedó repetidor en diciembre" sostuvo.

Asimismo, calificó de "inadmisible" el hecho de que "el fallo de promoción lo haya adoptado un juez".



Argumentó que "un juez podrá tener convicción de que hay una vulneración de derecho frente a un fallo de un colegio, devolver las actuaciones a Primaria, que es quien detenta la capacidad de regular a los colegios, y que sea Primaria quien defina la promoción o la repetición", para que de esta forma "se condene al colegio a exponer las razones frente al ámbito educativo, que es quien resuelve", lo que "hasta ahí, tendría cierta razonabilidad" en un dictamen.



Pero "aún teniendo los elementos de convicción suficientes para entender que pudo haber un error en un fallo, lo que un juez no puede hacer es sustituir un fallo por otro", afirmó Florit.



Este mediodía se llevará a cabo una reunión entre los asesores legales de los Consejos de la Anep y el Codicen. La intervención de este último es "una resolución inteligente", según Florit, ya que hay un tema de autonomía de las instituciones educativas "que nos parece que no es exclusivo de Primaria".



El colegio Santa María apeló el fallo del juez Gerardo Álvarez argumentando que el magistrado está sesgado por una "ideología paternalista", que es "común en ambientes familiares donde la repetición es un castigo y no lo que realmente es: una herramienta pedagógica, discutible, pero vigente".