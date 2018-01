Congreso terminó pidiendo al Estado más recursos

El Congreso Nacional de la Educación terminó con una declaración muy general que reclama la asignación de más recursos económicos al sistema educativo, "el protagonismo de docentes y estudiantes comprometidos con la perspectiva transformadora" y el involucramiento de la ciudadanía.

"La construcción de una ciudadanía crítica, formadora de conocimientos en todas las áreas del desarrollo humano es fundamental para el avance productivo, la justicia social y el protagonismo político de los y las uruguayas. Es imprescindible avanzar hacia una educación politécnica integral", agrega la declaración.

El Plenario Nacional del Congreso también entiende que se debe avanzar a la "construcción de una sociedad donde primen las ideas de libertad, igualdad, trabajo, solidaridad, justicia y paz" para lo que se debe trabajar "por el acceso realmente universal de la población a todos los niveles de la educación pública".

"Conforme a lo antedicho afirmamos que, las políticas educativas necesarias requieren recursos mayores que los hoy resueltos por el Poder Ejecutivo. Si bien la inversión en infraestructura ha sido muy importante, la misma todavía no alcanza porque hay edificios que no habían tenido mantenimiento por décadas. Por otra parte, debe cuidarse que el edificio para educar tenga las características adecuadas a la población a atender, con espacios que aseguren que la educación integral sea una realidad y contemplando especialmente la accesibilidad de personas en situación de discapacidad", señala el congreso. El Partido Nacional se había retirado del mismo por considerarlo inefectivo y el Partido Independiente había resuelto no participar. Sí lo hicieron colorados y frentistas. También apunta la declaración que el Estado ya realiza una importante resignación de recursos tributarios a la educación privada. "Por esa vía los contribuyentes entregan recursos a los sectores de mayores ingresos de la sociedad", advierte.