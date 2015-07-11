Confirman asesinato de joven de 27 años hallada en Maldonado

El cuerpo fue encontrado sin vida en la tarde de este viernes. Alrededor del cuello tenía un pañuelo y una herida punzante. Se presume que falleció ahorcada, pero la investigación continúa.

En la tarde de este viernes fue encontrada muerta una joven de 27 años, denunciada como desaparecida desde el jueves por su familia. Las pericias forenses realizadas en el lugar determinaron que la víctima fue asesinada, confirmaron a El País fuentes policiales.

El cuerpo de la mujer, de iniciales L.D., fue hallado debajo de unos arbustos junto al helipuerto del sanatorio Mautone de Maldonado, a solo tres cuadras de su domicilio.

En su cuello tenía un pañuelo y las primeras hipótesis apuntan a que fue ahorcada. Pero continúa la investigación ya que la misma zona del cuerpo presentaba una herida punzante.

Según indicó la familia en la denuncia, la joven había salido hacia las inmediaciones del sanatorio para utilizar la red wifi y comunicarse con su padre, que reside en España.



Las pericias apuntan a determinar la causa de la muerte. Foto: R. Figueredo

MALDONADOMARCELO GALLARDO