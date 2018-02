La confianza es la principal motivación de compra entre usuarios de woOw! y TiendaMIA.com

Durante el 2017, cuatro de cada diez uruguayos hicieron algún tipo de compra de productos o servicios por internet, según reveló el informe del perfil del internauta uruguayo. De éstas, el 59% correspondió a compras realizadas en el sector retail, a las que siguieron los rubros de viajes y turismo con un 27% del total.



Para conocer la motivación de los compradores online en Uruguay, woOw! realizó un amplio estudio en el que investigó las expectativas que los usuarios tienen sobre su sitio ideal.

Entre los aspectos más valorados por los encuestados se destacaron: mayor cantidad de locales para retiro de productos, envíos a domicilio en todo el país, distintas formas de pago, la posibilidad de ver físicamente el producto antes de comprarlo, así como poder realizar cambios y devoluciones de los productos.



Los usuarios de la plataforma destacaron como atributos la confianza y la seguridad, tanto en woOw! como en TiendaMIA, seleccionadas entre las cinco marcas top para hacer compras online.

woOw!



Entre el total de los encuestados, el informe destaca que el 59% ha comprado o compra actualmente en el sitio. A su vez, para el 57% woOw! es un sitio conveniente para la realización de sus compras.



Los artículos vinculados a la tecnología fueron los más comprados por los usuarios, seguidos por artículos para el hogar y los electrodomésticos.



A la hora de comprar un viaje internacional a través de woOw!, el informe establece que las personas entre 18 y 34 años, las mujeres, los residentes en el interior, y los compradores web son quienes elegirían a woOw! para viajar.



En todos los segmentos y entre quienes eligen a woOw! como primera opción se destaca al sitio como confiable para la compra de pasajes.



TiendaMIA.com



Por otra parte, aunque en el 2017 las compras online en el exterior no registraron un crecimiento sustancial, TiendaMIA.com fue el sitio que reportó mayor crecimiento.



A su vez, fue uno de los destacados por los encuestados entre los primeros lugares para realizar compras por internet, en este caso en el exterior.



Entre los usuarios de TiendaMIA.com predomina la compra de productos específicos para hombres, aunque el segmento femenino supera al masculina en cuanto a entradas al sitio.



A nivel de franjas etarias, el segmento de 25 a 34 años (30%) es el que más compra, seguido por el de 35 a 44 (22%). Y del total de sus usuarios, el 77% nunca viajó a Estados Unidos.



El 59% de los productos más comprados son del rubro indumentaria y corresponde a productos no disponibles localmente, como ropa de marcas exóticas y hobbies.



También resulta muy clara la preferencia por productos temáticos, y en los últimos años se ha notado un incremento muy fuerte en la demanda de productos relacionados con la robótica, principalmente con foco en los niños.



Del total de las compras realizadas durante el 2017, el 58% se registraron en Montevideo. Del restante 42%, los departamentos que acaparan una mayor porción de mercado son Canelones, Maldonado, Colonia, Durazno, San José y Paysandú.



Los usuarios de woOw! revelaron que lo que más valoran del sitio es su servicio de post venta, que evalúan mejor que el de otros servicios, además de su variedad de ofertas, el posicionamiento relevante en viajes, la confianza como atributo básico, la modernidad y eficiencia.



En tanto, en TiendaMIA, los principales atributos que mencionaron sus compradores fueron la oferta concentrada en un solo sitio, poder ver el precio de envío al momento de comprar, la cantidad de pick up centers, la variedad de medios de pago y los planes de cuotas, y la facilidad y seguridad del proceso de compra. En este sentido, tiene el diferencial de estar en contacto directo con el vendedor, lo que asegura que el producto llegue en buenas condiciones al warehouse en Miami y de allí al comprador.