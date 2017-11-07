Condujo 2 kilómetros con una bala en el estómago

INSEGURIDAD

Sufrió intento de robo y le dispararon; está internado en el CTI.

Un taxista recibió un disparo en un intento de rapiña, pero logró evitar el asalto conduciendo herido durante casi dos kilómetros hasta llegar a un centro asistencial.

En el trayecto, el herido se puso en contacto con otros colegas mediante una aplicación que utilizan los taxistas, y se dirigió hasta la sede de la Médica Uruguaya en Avenida Belloni. La bala quedó alojada en el estómago.

Trasladado ayer hasta el CTI de la Asociación Española, permanecía internado. El proyectil no pudo ser extraído.

El intento de asalto se produjo pasadas las 2 de la madrugada en Camino Paso de la Española y Carlos A. López, en el barrio Manga.

El delincuente se cruzó ante el vehículo para detener su marcha, y al no lograr su objetivo disparó contra el conductor.

El taxista baleado tiene 30 años y su esposa está embarazada de ocho meses y medio.

El sindicato del taxi, al conocerse el hecho, decretó un paro y se movilizó de tarde hasta la Intendencia de Montevideo.

Carlos Silva, dirigente del Suatt, recordó que la Intendencia había acordado cinco puntos para reducir los hechos de violencia contra el taxi.

Protocolo de seguridad.

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Desde hace un año el sindicato del taxi y la IMM están tratando de acordar un protocolo único de seguridad en todas las radios, la formación de las operadoras para aplicarlo y una unificación de las claves de seguridad de este sistema de comunicación. Otras propuestas manejadas por el sindicato es que existan cursos de seguridad para choferes y operadoras y seguro de vida para los taxistas.