Con una ametralladora, tres ladrones robaron US$ 7 mil de un cambio

Ayer los rapiñeros llegaron al cambio ubicado en Malvín e interceptaron al encargado que llevaba cheques y dinero en efectivo.

Sobre las 15 horas de ayer, dos hombres y una mujer llegaron a un cambio ubicado en Orinoco y Amazonas, en la zona de Malvín.

Estaban fuertemente armados -uno de ellos con una ametralladora- y amenazaron al encargado del local, según informó Subrayado.

El trabajador interceptado por los rapiñeros llevaba cheques por un valor de $ 800.000 y US$ 7.000. Los delincuentes le quitaron el dinero y luego escaparon en un auto gris en el que habían llegado.



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