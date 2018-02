Los comunistas se enojaron por la forma en que Vázquez removió a Susana Muñiz

Tabaré Vázquez aprovechó el escándalo generado a partir de la contratación de la nuera del vicepresidente Mauricio Ardus para reemplazar a todo el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) encabezado por Susana Muñiz. En el Partido Comunista discrepan con el momento en que se resolvió la remoción.

Hace seis meses que Vázquez quería cesar a Muñiz, dijeron a El País fuentes políticas. La oportunidad no llegaba porque estaba la investigadora de ASSE en pleno funcionamiento en el Parlamento y todos los días aparecían en los medios distintas denuncias de irregularidades en varios de los hospitales públicos.

Pero en pleno febrero y un día después de Carnaval, Vázquez tomó la decisión de remover a todo el directorio, cuando desde filas frenteamplistas se reclamaba la renuncia de Ardus, quien contrató a la novia de su hijo como secretaria de forma directa, tal como informara VTV Noticias.

La noticia no cayó bien en el Partido Comunista, donde se pidió con fuerza la renuncia de Ardus por considerar que tuvo una conducta inaceptable para un dirigente frenteamplista. Lo que no se esperaban era que con Ardus se fuera Muñiz y el director y dirigente del Movimiento de Participación Popular Jorge Rodríguez Rienzi.

En lugar de Muñiz asumirá otro hombre vinculado al Partido Comunista: el exintendente de Canelones y exsenador por la Lista 1001 Marcos Carámbula, quien a su vez es médico. "El proyecto político continúa", dijo Muñiz en un grupo de WhatsApp en el que hay dirigentes frenteamplistas. Así dejó entrever que lo importante es la continuidad del Partido Comunista en ASSE. Desde hace años el organismo está en manos del sector.

Ayer hubo conversaciones de Vázquez con dirigentes de primera línea del Partido Comunista acerca de lo sucedido. Pero desde el sector no se ocultó que la decisión de pedirle la renuncia a Muñiz generó malestar. El ejecutivo del sector se reunirá hoy para analizar la situación con Muñiz presente.

"No voy a juzgar el pedido de renuncia en sí. Pero me parece que es inoportuno el momento porque se equiparan situaciones que son totalmente distintas", dijo a El País el diputado comunista Gerardo Núñez, quien aclaró que su opinión es personal.

Desde su punto de vista, la situación del vicepresidente de ASSE "no tiene nada que ver" con lo que ha sido el desempeño y la conducta de Muñiz. "Hacia afuera queda como si todo fuera parte de lo mismo, creo que hay un problema de oportunidad", explicó. Consultado específicamente por la decisión de cesar a Muñiz indicó: "Es resorte del presidente de la República".

"El pedido de renuncia no lo voy a juzgar, pero sí voy a discrepar con la oportunidad, porque termina equiparada a la situación de otro director que sí cometió una falta ética, no así Susana (...), quien trabajó siempre desde la honestidad y con transparencia, defendiendo un proyecto político, haciendo de la salud pública cada vez más un derecho. Pudieron existir errores, pero nadie puede negar su capacidad de trabajo y su empeño por cambiar las cosas que se hacían mal", escribió en su muro de Facebook.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda conversó ayer con Muñiz. "El presidente tomó una decisión que comparto, responde en términos institucionales a la situación. La responsabilidad es de tres personas que integran el directorio", dijo.

El diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que respalda la decisión de Vázquez de "fuerte señal de que no son tolerables hechos lamentables como el de Ardus (...) No es comparable a la señal que dio el Partido Nacional por los intendentes, lo que demuestra que no somos iguales", indicó.

Ajuste de cuentas.

La historia de la remoción de Ardus en el directorio de ASSE se asemeja mucho a una especie de "ajuste de cuentas", dijeron a El País fuentes políticas.

Ardus fue militante socialista, pero hace tres años no integraba el sector. Lo que sí mantenía era una excelente relación con Vázquez y fue uno de los firmes opositores al director del Hospital de Rivera Andrés Toriani, integrante del Partido Comunista. Fue el primero en proponer su remoción en el directorio de ASSE, pero no tuvo el respaldo de Muñiz que se negó casi hasta el final a cesarlo.

Toriani fue el mismo motivo por el cual Muñiz quedó enfrentada a Vázquez, cuando este le quitó el respaldo al director del Hospital de Rivera.

Renuncia.

Ayer por la mañana Ardus concurrió personalmente a la sede del organismo —ex edificio Libertad— a entregar su carta de renuncia. Por otro lado, Muñiz quien se encuentra de licencia entregó la nota vía correo electrónico. En la carta de renuncia publicada por Telenoche, la jerarca indicó que "no ha sido posible cumplir con todos los objetivos propuestos, en parte por dificultades propias sumadas a una campaña de la derecha descarnada y desleal destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud".

Directorio.

En la interna de ASSE se consideran varios nombres para ocupar los dos cargos que quedaron vacantes tras la salida de Ardus y Rodríguez Rienzi. Según informaron a El País, el cargo de vicepresidente podría ser ocupado por Marlene Sica, médica especialista en Medicina Interna con un magíster en Farmacología Clínica y un posgrado en Gestión de Servicios de Salud. Sica fue adjunta a la Gerencia General de ASSE durante 2012-2013 y se desempeñó como directora general del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por otro lado, un nombre que no se descartó fue el de Carlos Pose quien se desempeña como director de Salud de Canelones y está vinculado al Movimiento de Participación Popular (MPP). El sector no pedirá cuota política.