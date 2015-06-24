Compraban chips con cédulas extraviadas

El miércoles 17, el otro cabecilla de la banda de secuestradores, Gustavo Lepere Mederos, relató las medidas que adoptó la gavilla para comunicarse con la familia y no ser detectados por la tecnología de punta que utiliza la Policía.

"Los chips de celulares los comprábamos en cualquier local. Valen solo $ 40", dijo el delincuente a la jueza Dolores Sánchez y a la fiscal María Camiño.

Para poder adquirir los chips, Gustavo Lepere Mederos y Pedro Leone Echart recorrían los hospitales públicos y los kioscos. Ahí miraban las cédulas de identidad perdidas colocadas en los vidrios y tomaban notas de los nombres y los números. "Fuimos a varios hospitales, al BPS y a un kiosco por Propios (Avenida José Batlle y Ordóñez). Así conseguíamos las cédulas. Usamos muchas veces una cédula de un tal Sanjurjo para comprar los chips", dijo el secuestrador a la jueza Sánchez y a la fiscal Camiño.

La Policía utilizó tecnología de punta y oficiales adiestrados en escuchas telefónicas a narcotraficantes. Ello permitió descartar las pistas falsas dejadas por los delincuentes e identificarlos uno a uno antes de la liberación de Milvana, según señaló un investigador a El País.

En otro pasaje del interrogatorio judicial, la jueza Sánchez preguntó a Lepere Mederos sobre los motivos que los llevaron a quemar la camioneta Kia Sportage de Milvana.

El secuestrador sostuvo que detuvo la camioneta frente a la casa donde estuvo recluida Milvana en la calle Watt, barrio Peñarol, y le sacó algo de nafta en una botalla pequeña de refresco. "La camioneta la quemamos con la cartera de ella. No nos interesaba el dinero de ella. La camioneta me explotó en la cara", dijo.

Enseguida agregó: "No teníamos pensado quemar la camioneta. Pero Pedro Leone no había usado guantes; yo sí". Después de quemar la camioneta, Lepere Mederos caminó hasta la avenida José Batlle y Ordóñez. Pidió que un taxi lo llevara hasta la calle Watt. En la casa, Milvana lo escuchó decir: "Se perdió la camioneta".

Expediente Milvana