Comercios y autos vandalizados en marcha de sindicatos de la educación

Varios comercios y vehículos fueron agredidos por manifestantes que se movilizaron este jueves al Parlamento, el cual estaba fuertemente custodiado por miembros de la Guardia Republicana.

Efectivos de la Guardia Republicana fueron desplegados para custodiar el Palacio Legislativo ante una nueva movilización de sindicatos de la educación, que llegaron edificio parlamentario tras partir de Plaza Independencia.

En el camino, y según pudo comprobar El País, los manifestantes rompieron varias vidrieras y vehículos que se encontraban en el camino. También recurrieron a los graffitis para vandalizar algunos comercios.

La movilización se realizó horas después que la jueza Ana de Salterain procesara sin prisión al Secretario General del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Carlos Silva, por los incidentes ocurridos en el desalojo del Codicen, el pasado martes 22 de septiembre, informaron a El País fuentes del caso.

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Silva fue detenido anoche mientras la agrupación se concentraba frente al juzgado para apoyar a los militantes que habían sido detenidos y declaraban a raíz de los incidentes.

Silva declaró hoy ante la jueza, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Ana María Tellechea, y se le aplicarán las mismas medidas sustitutivas que a los otros procesados, que ahora ascienden a nueve.

Cinco de ellos fueron procesados el lunes 28 de septiembre y en las últimas horas procesaron a un militante del sindicato del taxi (Suatt), otro del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y otro del radical Partido de los Trabajadores (PT), organización política que está fuera del oficialista Frente Amplio y finalmente a Silva este jueves.

Guardia Republicana custodia el Parlamento ante nueva marcha. Foto: Diego Píriz

En un comunicado, el Suatt afirmó que los procesamiento "forman parte de una intensa y precisa campaña de estigmatización y criminalización desatada contra el movimiento popular".

"El objetivo político de esta campaña no es otro que el desviar el eje del debate público sobre la definición, en estos meses del presupuesto nacional, para no dar respuestas públicas ante un presupuesto miserable en su asignación a la salud, educación y vivienda", agregaron.

En todos los procesamientos la jueza De Salterain les aplicó una pena sustitutiva a la cárcel de 200 horas de trabajo comunitario.

El Suatt realiza nuevamente un paro desde este mediodía y por tiempo indeterminado, en rechazo a la represión. Hoy jueves tampoco hay clases en los liceos de Montevideo.



Manifestantes rompieron vidrios de una automotora. Foto: Diego Píriz

POR CASO sobre incidentes en el CODICEN FUE PROCESADO SECRETARIO DEL SUATT