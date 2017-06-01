Comercios se sienten más seguros

La nueva encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que abarcó a 75 empresas indica que el 77% se sentía segura en 2016, lo cual supone un incremento respecto al 50% de 2012 y 2013, el 52,6% de 2014 y el 69,2% de 2015.

El estudio señala que "si se separa la muestra entre Montevideo y el resto del país, se obtiene que aquellas personas que viven fuera de la capital se sienten más seguras". "Mientras que en el interior solo el 9% de las personas se sienten inseguras en su puesto de trabajo, en Montevideo este guarismo asciende al 30%", dice la investigación.

"La puesta en funcionamiento del Programa de Al-ta Dedicación Operativa (PADO) por parte del Ministerio del Interior en el área metropolitana, junto con la incorporación de nuevas medidas de seguridad por parte de las empresas, pueden ser factores explicativos de la mejora en los niveles de sensación de seguridad por parte de las personas encuestadas en el último año", se explica.

En 2016 se denunciaron 3.037 rapiñas a comercios, mientras que en el año 2015 habían sido 3.291, lo que implicó una caída de un año a otro de 7,7%. En el año 2016, del total de rapiñas denunciadas el 14,9% fue a un comercio.

Entre los comercios que respondieron que habían sido robados, el 30,4% lo fue una vez, el 39,1% entre 2 y 4 veces, el 8,7% entre 5 y 20 y el 21,7% en más de veinte oportunidades. El 30% de las empresas robadas debió afrontar costos derivados de ese hecho por más de $ 80.000, el 42,3% entre $ 20.000 y $ 80.000 y el 26,9% por menos de $ 20.000. El 67,1% de los interrogados consideró que las medidas de seguridad que había adoptado fueron efectivas en mayor o menor seguridad y el 68,1% de los encuestados instalaron videocámaras de vigilancia y sistemas de alarma con o sin respuesta, dice la encuesta.

Más de un 5% de los policías examinados habían consumido drogas. Foto: archivo El País

SEGÚN ENCUESTA