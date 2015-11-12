Comerciantes se ofrecen a limpiar la ciudad de Salto

Alos comerciantes de Salto les preocupa que la falta de higiene que hay en la ciudad comience a perjudicar en el turismo, por lo que le ofrecieron a la Intendencia colaborar con la limpieza.

En cuanto a la preocupación de los vecinos sobre el déficit en el servicio de recolección de residuos domiciliarios por parte de la Intendencia, se ha sumado el Centro Comercial e Industrial ante el planteo de asociados que entienden que el problema está perjudicando no solo al medio ambiente, sino dando una mala imagen para el turismo.

En este ámbito el presidente de la gremial de comerciantes y actual presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Miguel Feris, indicó que el pasado fin de semana en una conversación que mantuvo con el nuevo encargado del servicio de recolección de la comuna, nombrado por el intendente Andrés Lima, le transmitió la necesidad de trabajar en conjunto para revertir la situación y le adelantó cuál es la idea del proyecto.

Clasificación.

"Lo que pretendemos es que los comerciantes nos encarguemos de clasificar la basura que se genera en cada comercio y que la Intendencia realice su trabajo con los residuos domiciliarios", dijo Feris.

Agregó que lo que pretenden es que "se expida una certificación a quienes cumplan con este plan y que llegue a tenerse en cuenta cuando se adjudiquen licitaciones de compras".

Aseguró que ahora esperan una respuesta de la Intendencia para sentarse a trabajar.

Departamento.

Feris señaló que la idea de erradicar la basura de las calles no se limita únicamente al micro centro de la ciudad, "sino que pretendemos que se extienda a todo el departamento y en esto estamos hablando también de pueblos en donde contamos con asociados para colaborar".

Insistió en la necesidad de concientizar a la población con el manejo de la basura, pero también en el cumplimiento de los servicios municipales para recuperar el viejo slogan que sirvió para publicidades de la Intendencia tiempo atrás: "Salto ciudad limpia".

El pasado domingo en horas de la madrugada y hasta media mañana, funcionarios del área de recolección de la comuna salteña apoyados por camiones cisternas procedieron a una limpieza general en el tramo de calle Uruguay — la calle principal de la capital departamental—, comprendido entre las plazas Treinta y Tres Orientales y Artigas.

Ese trabajo de limpieza de la calle principal será realizado cada 15 días, según explicaron autoridades de la Intendencia.

Critican higiene de los baños.

Con el título "Baños Públicos ¿Y Limpios?" Radio Tabaré cuestionó la falta de higiene de ese servicio de la Intendencia. Esa radio es dirigida por el ex intendente Ramón Fonticiella, perteneciente al Frente Amplio, al igual que el actual jefe comunal. La limpieza de esos baños es de 9:00 a 14:00, cuando están habilitados de 7:00 a 23:00.

En el Centro de Salto hay bolsas tiradas y agua estancada. Foto: Luis Pérez.

Temen que la falta de higiene en las calles afecte el turismo