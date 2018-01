Comerciante denunció a Diyab por ser miembro del Estado Islámico

Omar Khader Attalla, el comerciante de Rivera denunciado por Jihad Diyab por el robo de US$ 30 mil, presentó por su parte una denuncia contra el exrecluso de Guantánamo asegurando que es miembro de la organización terrorista Estado Islámico (ISIS), informó el programa Así Nos Va de radio Carve en base a la denuncia policial a la que accedieron.



Frente a la Inspectoría de Rivera, el comerciante aseveró que Diyab lo amenazó de muerte en una ocasión y además le robó el celular que usó para comunicarse con su esposa en Turquía para pasarle "mi nombre completo para que se lo entregara al jefe del Estado Islámico. Lo tomé como una amenaza”, explicó Khader Attalla, según registra la denuncia.



En otra ocasión "me dijo que estaba esperando unos hermanos del Estado Islámico para hacer trabajos. No sabiendo exactamente lo qué. Uno de ellos vino desde Brasil, de nacionalidad Ghanesa, tenía entre 40 y 50 años”, indicó el comerciante.



En la denuncia también se registra que Khader Attalla escuchó a Diyab "hablar como jefe, él tiene contactos en todo el mundo: habla en inglés, en árabe. En varias oportunidades él mismo incentiva y da fuerza para que el Estado Islámico se mantenga fuerte”.



El exguantánamo y el comerciante de Rivera se conocieron en Montevideo y vivieron juntos cuando Diyab se mudó al departamento fronterizo.



