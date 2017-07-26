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El País Información

Comerciante herido de bala en la cabeza en rapiña a su autoservice

25/07/2017, 22:14
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Muerte de peon al cruzar la calle, atropellado por omnibus de Coect 427, S. Jose y R. Negro, foto Agustin Martinez, Archivo El País, cuerpo sin vida, victima y patrullero
Archivo El País

Los delincuentes se llevaron la plata de la caja registradora y en el momento de huir uno de ellos disparó tres veces en dirección al trabajador.

Este martes un comerciante resultó herido de un balazo luego de que dos repiñeros entraran a robar su autoservice, ubicado en la calle Tomás Claramunt e Himalaya, barrio Villa Española, informó Subrayado.

Los hombres ingresaron al comercio y robaron el dinero de la caja registradora. Mientras huían del lugar uno de los delincuentes disparó tres veces y una de las balas impactó en la cabeza del comerciante.

El hombre, de 39 años, fuereanimado por el personal médico que se presentó en el lugar de los hechos y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur.

Según información policial en poder del medio, tiempo atrás el comerciante habría matado a un delincuente en defensa propia.

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La Policía tuvo un fin de semana intenso con varios asaltos. Foto: Archivo

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