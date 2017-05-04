Comenzó el recambio de 4.000 contenedores en Montevideo

La Intendencia de Montevideo planea sustituir los 11.500 contenedores de basura que hay a lo largo de la ciudad. La primera tanda de 4.000 comenzó a ser instalada el pasado jueves.

La primera tanda de contenedores nuevos que llegaron desde Europa comenzaron a ser instalados en la ciudad para reemplazar a los viejos el pasado jueves, el recambio se hace todos los días por las noches, buscando no entorpecer el tránsito del día, informaron desde la página oficial de la Intendencia de Montevideo. Los nuevos contenedores tienen una vida útil de ocho años.

En esta primera instancia se reemplazarán 4.000 contenedores de un total de 11.500 que hay a lo largo de toda la ciudad y que terminarán de ser sustituidos antes de que finalice el período de gobierno. Con una capacidad de 3.2 metros cúbicos, caben dentro de los contenedores unos 500 kg de residuos, según informó la Intendencia.

El pasado viernes, el intendente Daniel Martínez compartió un video a través de su cuenta de Twitter para contar a la ciudadanía sobre los nuevos contenedores. En el mismo hace un pedido para que se vele por el cuidado de los mismos ante el vandalismo, evitar roturas y quemaduras intencionales. Solicitó además que se hagan las denuncias correspondientes ante la comuna o al 911.



En el comunicado también se exhortó a que en ante la presencia de humo se llame lo antes posible al 104 de los Bomberos.

