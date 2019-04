Ya comenzaron a cobrar las bolsas plásticas: el precio, cómo son y quiénes aún no adhieren

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy lunes 1° de abril los comercios comenzaron a cobrar las bolsas plásticas en supermercados, almacenes y estaciones de servicio. La medida fue aprobada por ley, como forma de fomentar el uso sustentable de bolsas para evitar así mayores daños al medio ambiente. En esta nota, cuatro cosas que hay que saber sobre el tema:

¿Por qué comienzan a cobrar hoy si la ley indica que es en junio?

La ley N° 19.655 establece como obligatorio el cobro por las bolsas plásticas a partir del 30 de junio de este año. Pero el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) y la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), acordaron implementar, desde hoy el 1º de abril, el cobro de cada bolsa plástica.



“Nos preocupa no poder llegar a junio con stock de bolsas, por eso es importante que la medida sea progresiva y que veamos cómo el cliente y los empleados se adaptan a la nueva realidad”, explicó Daniel Añón, presidente de Unvenu.

¿Cuál es el precio de una bolsa plástica?

El gobierno uruguayo fijó un precio mínimo para las bolsas de plástico que es de 0,82 Unidades Indexadas (UI) más IVA, por los que las bolsas costarán al cliente $4.



¿Todos los comercios adhieren desde hoy?

No. Hay algunos que optan por comenzar a cobrarlas a partir del mes de junio. Por ejemplo, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, dijo recientemente a El País que “la unión vendedores de carne y sus socios la va a empezar a cobrar el 1° de junio como establece la ley”.



“Todavía no tenemos la bolsa especial y nos parece un poco apresurado”, indicó Falero, quien agregó: “las bolsas que hay que dar son biodegradables y salen bastante más y no nos parece correcto cobrar ahora una bolsa común $4”.

¿Qué diferencias tendrán las nuevas bolsas?

Los supermecados deben incluir en la boleta el valor y la cantidad de bolsas plásticas vendidas a los clientes. Quedan excluidas del decreto, las bolsas plásticas tipo "chismosa" o de TNT, y aquellas que tengan un espesor igual o mayor a 100 micrómetros.



Para ser habilitadas, las bolsas plásticas que ahora pasan a cobrarse deberán estar certificadas por el LATU y para que sean autorizadas deberán cumplir con los criterios de biodegradabilidad aprobados por la Dirección Nacional de Medioambiente.



Las que incumplan con esta normativa estarán sometidas a multas económicas que pueden ir desde 50 Unidades Reajustables a 10.000 UR, en casos de reincidencia que serán evaluadas en función del daño ambiental que se produzca.